Составлен список самых популярных подержанных авто с газовой установкой, которые покупали украинцы в июне

Составлен список самых популярных подержанных авто с газовой установкой, которые покупали украинцы в июне

Всего было приобретено более 18,8 тысячи таких машин.

Названы топ-10 автомобилей с пробегом на ГБО по итогам июня 2021 года.

Об этом сообщает Auto.RIA.

Отмечается, что в прошлом месяце было приобретено 18,8 тысячи подержанных машин на газовой установке. Такое количество машин составляет 19,2% от общего объема торгов легковушками с пробегом.

Что касается лидера, то пальма первенства принадлежит Daewoo Lanos, который приобрели в количестве 1 652 экземпляров на ГБО.

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После Daewoo украинцы больше приобрели Chevrolet Aveo (593), Skoda Octavia (586), ВАЗ-2109/99 (572), Volkswagen Passat (456), Toyota Camry (427), Chevrolet Lacetti (359), Mitsubishi Lancer (303), Volkswagen Golf (29 4) и Mitsubishi Outlander (293).

Также отмечается, что часть авто была доставлена из США. Такие машины имеют "объемные" двигатели без прямого впрыска топлива и турбонаддува, поэтому на них в Украине устанавливали ГБО. Это такие авто, как Nissan Rogue и Hyundai Tucson.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине может возникнуть дефицит подержанных авто из Европы на дизеле.

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