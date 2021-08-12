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Специалисты составили список самых недооцененных автомобилей на вторичном рынке Украины

Специалисты составили список самых недооцененных автомобилей на вторичном рынке Украины

Здесь оказались сразу восемь моделей.

Эксперты назвали наиболее недооцененные автомобили на вторичном рынке Украины.

Так, у украинских водителей сложилось ошибочное мнение, что "французы" часто ломаются и стоят в обслуживании дороже, чем японцы. Но это далеко не так.

Citroen C4 спокойно "добегают" до 250-300 тысяч километров без серьезных поломок. Единственная особенность этих машин — им нужно грамотное обслуживание. Машину в хорошей комплектации на "автомате" можно найти примерно за 5 тысяч долларов. Спрос на них нельзя назвать большим, поэтому в продаже много достойных экземпляров с минимальным пробегом.

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Кроссоверы Opel Mokka редко продаются в Украине и не получили большой народной любви. А зря.

Под капотом — приличные двигатели объемом от 1.4 до 1.8 литра и хорошие "автоматы", благодаря которым Mokka спокойно доживает до пробега в 200 тысяч км без особых проблем. Слабых мест у машины практически нет. Единственная проблема, способная испортить настроение — модуль зажигания, поменять который придется, если не следить за качеством топлива. В остальном — никаких проблем.

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Крепкий японец Nissan Tiida у сервисменов считается "машиной для бабушек", но на самом деле ездят на нем люди, которым важна практичность и надежность.

Tiida почти не ломается — главное правило: следить за уровнем жидкостей и вовремя менять масло. Если покупать автомобиль первого и второго поколения с пробегом не менее 150 тысяч км не хочется, можно посмотреть на третью генерацию модели.

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Продавать автомобили Suzuki Grand Vitara в Украине прекратили еще в 2018 году, но небольшие кроссоверы по-прежнему в цене, хотя и уступают другим "японцам" в популярности.

Практика показывает, что Grand Vitara хранятся бережно и ездят относительно мало, а на вторичном рынке их продают по цене чуть ниже рыночной. Достаточно часто для покупки доступен двигатель 2,4 литра, хороший, пусть и не самый быстрый "автомат" и надежная климатическая система.

Suzuki Grand Vitara / ©
Suzuki Grand Vitara

Большой японский кроссовер Subaru Tribeca вчистую проиграл схватку более именитым собратьям и был незаслуженно забыт.

Хотя по технике у Subaru все отлично — двигатель 3,6 литра мощностью 258 л.с., отличная кожа в салоне, хорошая, надежная АКПП и способность переваривать 95 бензин с любых заправок. Слабое место Tribeca роднит его с Opel Mokka — модули зажигания крайне недешевые при замене, поэтому за состоянием свечей и топлива нужно следить на каждом ТО.

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Французская вариация на тему большого японского кроссовера Peugeot 4007 тоже пошла в народ. Хотя, вроде, у 4007 много преимуществ: просторный салон, широкая гамма двигателей и способность проживать на украинских дорогах до пробега в 250-300 тысяч км.

Найти автомобиль с хорошей комплектацией, двигателем и приятным салоном на вторичном рынке не сложно — машины с минимальным пробегом и количеством владельцев продают довольно часто. Предыдущие хозяева часто не скрывают свой опыт в неправильном обслуживании — как и любой "француз", 4007 просит ухода и правильного подхода грамотных мастеров.

Первое поколение Cadillac SRX было не совсем удачным, а во втором американцы с Cadillac пошли на серьезный эксперимент. У машины изменилась внешность и "железо" и несколько лет назад украинцы бросились массово скупать эти кроссоверы. Правда, потом так же массово от машин стали избавляться — сказалась корейская и японская экспансия на рынок.

Можно подыскать машину с пробегом 65-70 тысяч км. Бонус — хороший двигатель объемом 3 литра и мощностью в 249 л.с. Недостатка в профильных сервисах тоже нет — любая СТО, где ремонтируют GM, справится с обслуживанием и заказом запчастей.

© Associated Press
Associated Press

Добротный американский седан Chrysler 300C позиционировали, как ответ немецкой "большой тройке", но догнать эти машины по продажам в Украине компания не смогла. Машин первого и второго поколений в стране достаточно. Цены — гуманные.

Минусы — обслуживание. Запчасти на заказ, но современная логистика позволяет решать все вопросы через неделю. Бонус — хороший, тяговитый двигатель 3.6 литра мощность 290 л.с и "бандитский" дизайн, выделяющий автомобиль из потока.

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Ранее были названы автомобили, которые имеют наибольший риск к повреждениям.

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