Специалисты составили список самых недооцененных автомобилей на вторичном рынке Украины

Здесь оказались сразу восемь моделей.

Эксперты назвали наиболее недооцененные автомобили на вторичном рынке Украины.

Так, у украинских водителей сложилось ошибочное мнение, что "французы" часто ломаются и стоят в обслуживании дороже, чем японцы. Но это далеко не так.

Citroen C4 спокойно "добегают" до 250-300 тысяч километров без серьезных поломок. Единственная особенность этих машин — им нужно грамотное обслуживание. Машину в хорошей комплектации на "автомате" можно найти примерно за 5 тысяч долларов. Спрос на них нельзя назвать большим, поэтому в продаже много достойных экземпляров с минимальным пробегом.

Кроссоверы Opel Mokka редко продаются в Украине и не получили большой народной любви. А зря.

Под капотом — приличные двигатели объемом от 1.4 до 1.8 литра и хорошие "автоматы", благодаря которым Mokka спокойно доживает до пробега в 200 тысяч км без особых проблем. Слабых мест у машины практически нет. Единственная проблема, способная испортить настроение — модуль зажигания, поменять который придется, если не следить за качеством топлива. В остальном — никаких проблем.

Крепкий японец Nissan Tiida у сервисменов считается "машиной для бабушек", но на самом деле ездят на нем люди, которым важна практичность и надежность.

Tiida почти не ломается — главное правило: следить за уровнем жидкостей и вовремя менять масло. Если покупать автомобиль первого и второго поколения с пробегом не менее 150 тысяч км не хочется, можно посмотреть на третью генерацию модели.

Продавать автомобили Suzuki Grand Vitara в Украине прекратили еще в 2018 году, но небольшие кроссоверы по-прежнему в цене, хотя и уступают другим "японцам" в популярности.

Практика показывает, что Grand Vitara хранятся бережно и ездят относительно мало, а на вторичном рынке их продают по цене чуть ниже рыночной. Достаточно часто для покупки доступен двигатель 2,4 литра, хороший, пусть и не самый быстрый "автомат" и надежная климатическая система.

Suzuki Grand Vitara

Большой японский кроссовер Subaru Tribeca вчистую проиграл схватку более именитым собратьям и был незаслуженно забыт.

Хотя по технике у Subaru все отлично — двигатель 3,6 литра мощностью 258 л.с., отличная кожа в салоне, хорошая, надежная АКПП и способность переваривать 95 бензин с любых заправок. Слабое место Tribeca роднит его с Opel Mokka — модули зажигания крайне недешевые при замене, поэтому за состоянием свечей и топлива нужно следить на каждом ТО.

Французская вариация на тему большого японского кроссовера Peugeot 4007 тоже пошла в народ. Хотя, вроде, у 4007 много преимуществ: просторный салон, широкая гамма двигателей и способность проживать на украинских дорогах до пробега в 250-300 тысяч км.

Найти автомобиль с хорошей комплектацией, двигателем и приятным салоном на вторичном рынке не сложно — машины с минимальным пробегом и количеством владельцев продают довольно часто. Предыдущие хозяева часто не скрывают свой опыт в неправильном обслуживании — как и любой "француз", 4007 просит ухода и правильного подхода грамотных мастеров.

Первое поколение Cadillac SRX было не совсем удачным, а во втором американцы с Cadillac пошли на серьезный эксперимент. У машины изменилась внешность и "железо" и несколько лет назад украинцы бросились массово скупать эти кроссоверы. Правда, потом так же массово от машин стали избавляться — сказалась корейская и японская экспансия на рынок.

Можно подыскать машину с пробегом 65-70 тысяч км. Бонус — хороший двигатель объемом 3 литра и мощностью в 249 л.с. Недостатка в профильных сервисах тоже нет — любая СТО, где ремонтируют GM, справится с обслуживанием и заказом запчастей.

Associated Press

Добротный американский седан Chrysler 300C позиционировали, как ответ немецкой "большой тройке", но догнать эти машины по продажам в Украине компания не смогла. Машин первого и второго поколений в стране достаточно. Цены — гуманные.

Минусы — обслуживание. Запчасти на заказ, но современная логистика позволяет решать все вопросы через неделю. Бонус — хороший, тяговитый двигатель 3.6 литра мощность 290 л.с и "бандитский" дизайн, выделяющий автомобиль из потока.

Ранее были названы автомобили, которые имеют наибольший риск к повреждениям.

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