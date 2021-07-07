Спрос на новые легковые авто в июне вырос: что за машины покупали украинцы и какая модель стала бестселлером

Этот сегмент вырос на 21%.

Рынок новых легковых автомобилей по итогам июня 2021 года показал определенный рост.

Так, по информации "Укравтопром", в прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали почти 8,8 тысяч новых легковых автомобилей.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом майский спрос на новые авто в Украине вырос сразу на 21 процент. К тому же, это почти на 36% больше июньского результата доковидного 2019 года. Относительно результата предыдущего месяца регистрации новых машин выросли на 4 процента.

Что касается марок, то самой популярной стала Toyota. В мае свои первые регистрационные номера получили 1 296 машин этой японской марки. Таким образом, относительно прошлого года Toyota улучшила свой июньский результат почти на четверть.

На втором месте Renault с показателем 986 авто (-15%). Третье место украинцы отдали КIA, приобретя 742 новых авто этой марки, что на 10% больше чем в прошлом году. Четвертый результат у Skoda — 609 машин (+27%). Замыкает пятерку лидеров — Hyundai, в активе которой 441 регистрация новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем годом ранее.

Также в отчетном месяце в десятку самых популярных марок вошли: Nissan — 391 (+68%); VW — 384 (+273%); Peugeot — 383 (+17%); Chery — 369 (+129%) и Mitsubishi — 367 (+71%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV4 с показателем 547 регистраций. Всего за первое полугодие в Украине регистрационные номера получили 48,4 тысячи новых легковых автомобилей, что на 30% больше чем за аналогичный период прошлого года.

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