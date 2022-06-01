Средняя оптовая цена на дизельное топливо в Украине достигла 65 грн/литр

Стоимость дизельного топлива в опте продолжает расти, что и отражается на АЗС.

Так, оптовая цена на дизельное топливо в понедельник, 30 мая , удерживалась в среднем на отметке 65 грн/л, а диапазон предложений оставался в пределах 54-69 грн/л.

Такая ситуация держится на оптовом рынке уже три недели, информируют в Консалтинговой группе "А-95", передает Enkorr.

В южных областях ДТ предлагалось в пределах 55-65 грн/л (ресурс "Евро-5"). Отметим, что в этом регионе появились предложения дизельного топлива "Евро-3" за 55 грн/л.

В свою очередь, ряд трейдеров на прошлой неделе собирали предоплату на новые поставки ДП, стоимость таких предложений находилась в диапазоне 50-52 грн/л. Вместе с тем, один из "южных" трейдеров анонсировал июньские поставки на условиях предоплаты по ценам 43-45 грн/л.

Предложение дизеля в западном регионе находилось в достаточно широком диапазоне цен — 54-62 грн/л, а иногда встречались предложения за 64 грн/л. При этом в регионе ресурс можно приобрести как автонормами, так и вагонными партиями. Стоимость последних была на уровне 64 000 грн/т. Дизель в северных областях торгуется около 61-65 грн/л. В то же время, количество предложений довольно ограничено.

"Наш ресурс, дошедший из порта в Европе, был продан за 2-3 дня за 61-62 грн/л, новых партий пока нет", — заявил один из трейдеров.

Самый высокий уровень цен традиционно находился в центральных и восточных регионах страны. Здесь ценовой диапазон составлял 65-70 грн/л, а иногда встречаются и предложения за 75 грн/л.

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное горючее будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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