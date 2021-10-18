Стал известен размер возможного налога за утилизацию старого авто в Украине

Стал известен размер возможного налога за утилизацию старого авто в Украине

Он должен стимулировать украинцев не покупать "автохлам".

В Украине налог за утилизацию старого автомобиля может составлять от 3 до 6 тысяч гривен.

Об этом сообщили на сайте Obozrevatel.

Начать утилизировать авто в Государственной экоинспекции предлагают из-за того, что такие машины после окончания эксплуатации оставляют на свалках и во дворах, что вредит окружающей среде.

В Украине пока только 5% автовладельцев отдают авто на утилизацию. Этот показатель хотят увеличить, хотя бесплатно утилизировать автомобили не будут. Поэтому каждому автомобилисту придется заплатить до 6000 гривен за эту услугу.

В то же время если часть деталей еще будет пригодна для использования, владельцу могут выплатить компенсацию за них.

Экологи надеются, что новый налог заставит украинцев перестать покупать "автохлам", который загрязняет воздух сильнее новых автомобилей.

Ранее сообщалось, что в 2020 году было утилизировано только 13 000 машин.

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