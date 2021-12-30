Самый популярный компактный кроссовер Skoda вышел на рынок Украины: объявлена цена

Модель доступна в трех комплектациях.

Как известно, компания Skoda недавно официально представила обновленную версию своего самого популярного компактного кроссовера – Karoq.

По информации официального представителя чешского производителя в Украине, эта модель теперь доступна и на нашем рынке.

Так, кроссовер доступен в комплектациях Active, Ambition и Style с уже знакомой линейкой двигателей и коробок передач: 1.4 TSI (110 кВт) с 8-ступенчатой АКП, 2.0 TDI (85 кВт) с 6-ступенчатой МКП, 2.0 TDI (85 кВт) с роботизированной 7-ступенчатой КП 7DSG, а также 2.0 TDI (110 кВт) с аналогичной трансмиссией DSG.

Цена на обновленный Skoda Karoq стартует от 669 591 грн, а начало производства запланировано на март 2022 года. Модель уже доступна для заказа.

Добавим, что представленный в 2017 году Škoda Karoq стал вторым кроссовером марки, а к 2020 году на кроссоверы уже приходилось почти 40% мировых продаж бренда. Уже полтора года Karoq удерживает позицию самого популярного кроссовера Škoda и второй по популярности модели чешского автопроизводителя после Octavia. С 2017 года с производственных линий сошло более 500 тысяч автомобилей Karoq, и сейчас он доступен в 60 странах мира.

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