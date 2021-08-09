Стали известны первые подробности относительно производства уникального городского автобуса ЗАЗ на базе Mercedes

Он будет рассчитан на рынок Европы.

Недавно появилась информация, что Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) намерен существенно увеличить объем производства транспорта. Среди него должен появиться и уникальный городской автобус на базе Mercedes.

Теперь появились первые подробности относительно этого транспортного средства. Об этом сообщает 061.ua.

Так, по словам председателя правления ЗАЗ Николая Евдокименко, автобус уже сертифицирован для украинского рынка и сегодня проходит дорожные испытания в 50 тысяч км. Это новая, пригородная модель А09, которая имеет длину в девять метров и рассчитана на 36 мест.

Отмечается, что сейчас главная задача пройти аудит Mercedes-Benz, чтобы доказать, что выпускаемые в Запорожье автобусы соответствуют высоким требованиям именитого немецкого автопроизводителя. После чего на модели ЗАЗ А09 позволят использовать эмблему Mercedes-Benz. А это значит, что А09 сможет свободно продаваться на рынке Европы, а также Казахстана и Узбекистана.

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Николай Евдокименко отметил, что в первом квартале завод работал над выпуском автобусов на экспорт, так как выиграл тендер на поставку 25 низкопольных машин А10 до польского города Эльбонг. Такая машина стоит около 75 тысяч евро.

Всего в этом году на ЗАЗ должны выпустить 160 автобусов, из которых 75 школьные — предприятие уже выиграло тендер на поставку машин в учебные заведения Запорожской и Черкасской областей.

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