Стало известно, где больше всего зарегистрировано растаможенных автомобилей с пробегом в Украине: какие подержанные модели в лидерах

Стало известно, где больше всего зарегистрировано растаможенных автомобилей с пробегом в Украине: какие подержанные модели в лидерах

Недавно завершилась льготная легализация этих машин.

Как известно, 11 ноября в Украине подошло к концу льготное растаможивание автомобилей на европейской регистрации.

По информации "Укравтопром", с января по октябрь 2021 года украинский автопарк пополнили 411,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Согласно данным о регистрации, пять регионов Украины охватили более трети этих машин.

Так, самое большое количество растаможенных легковых автомобилей с пробегом получили номера Львовской области — 36,8 тысячи . А самым популярным подержанным авто у жителей Львовщины стал автомобиль Volkswagen Golf. За десять месяцев с начала года 2 475 старых экземпляров эти модели сменили иностранные номера на львовские.

Столичную регистрацию получили 34,9 тысячи подержанных машин, и это второй результат. Лидером среди импортированного секонд-хенда в Киеве стал автомобиль Hyundai Sonata – 1 848. На третьем месте Днепропетровская область, где было зарегистрировано 25,6 тысяч растаможенных авто с пробегом. Больше других днепропетровские номера были выданы автомобилям модели Renault Megane – 1 572.

Номера Киевской области с начала года получили немногим более 25 тысяч импортных иномарок с пробегом – четвертое место. В предпочтениях жителей Киевщины, сделавших выбор в пользу подержанной машины из-за границы, доминировала модель Volkswagen Passat (1,5 тысячи авто). Также в пятерку областей по количеству зарегистрированных машин, сменивших гражданство, вошла Одесская область, автопарк которой с начала года пополнили 23,3 тысяч таких авто. Здесь, как и в Киеве, чаще других регистрировались автомобили модели Hyundai Sonata. В течение десяти месяцев одесситы и жители области зарегистрировали 1 114 растаможенных автомобилей этой модели с пробегом.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление давалось 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможиванием в течение 270 дней.

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