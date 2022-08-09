Стало известно, как изменилась стоимость самых популярных авто с пробегом после отмены нулевого растаможивания

Эксперты выяснили, как возврат пошлины и НДС повлияли на ценники подержанных машин на украинском авторынке.

Отмечается, что вторичный рынок автомобилей реагирует на изменения законодательства и курса гривны с некоторым опозданием.

Специалисты по Auto-Consulting рассказали, как именно отмена нулевого растаможки повлияла на стоимость автомобилей.

Так, за основу были взяты десять самых популярных в Украине моделей машин с пробегом разных лет выпуска. На сегодняшний день на состояние рынка подержанных автомобилей влияют большое количество автомобилей, завезенных в Украину по “нулевой” схеме. Усложнение импорта американских "битков". Обесценивание гривны. И – некоторая нормализация с поставкой новых моделей официальными дилерами.

Первая цена – 2022 год июнь, вторая – 2022 год август. Нужно только учитывать, что приведенная цена — "от" и это цена предложения. Реальная стоимость, за которую купят автомобиль, может быть другой в зависимости от реального пробега и состояния автомобиля.

Volkswagen Passat

- B2 — $900 — $800 (на $100 дешевле)

- B3 — $999 — $899 (на $100 дешевле)

- B4 — $1 500 — $1 600 (на $100 дороже)

- B5 — $2 400 — $2 500(на $100 дороже)

- B6 — $3 500 — $4 300 (на $800 дороже)

- B7 — $6 500 — $7 000 (на $500 дороже)

- B8 — $13 500 $10 999 (на $2 500 дешевле)

Skoda Octavia

- A5 — $2 700 — $3 500 (на $800 дороже)

- A7 — $6 300 — $7 950 (на $1 650 дороже)

- A8 — $21 690 — $20 700 (на $990 дешевле)

Volkswagen Golf

- Golf IV — $2 000 — $2 000

- Golf V – $3 800 – $3 200 (на $600 дешевле)

- Golf VI – $4 300 – $5 000 (на $700 дороже)

- Golf VII – $8 800 – $7 500 (на $1 300 дешевле)

Renault Megane

- 1997 — $2 000 — $1 700 (на $300 дешевле)

- 2010 — $4 650 — $4 650

- 2020 — $16 000 — $16 200 (на $200 дороже)

Ford Focus

- 2001 — $2 700 — $2 350 (на $350 дешевле)

- 2010 — $5 400 — $4 700 (на $700 дешевле)

- 2020 — $22 820 — нет предложений

Opel Astra

- 1994 — $1 400 — $1 400

- 2010 – $3 900 – $4 400 (на $500 дороже)

- 2020 — $14 900 — $11 800 (на $3 100 дешевле)

Audi A6

- 1996 — $2 350 — $2 000 (на $350 дешевле)

- 2010 — $8 700 — $8 700

- 2020 — $46 000 — $40 000 (на $6 000 дешевле)

Audi A4

- 1995 -$1 900 — $2 500 (на $600 дороже, но за авто 1996 г.в.)

- 2010 — $8 300 — $6 900 (на $1 400 дешевле)

Renault Scenic

- 2010 — $4 800 — $5 200 (на $400 дороже)

- 2017 — $11 400 — $11 300 (на $100 дешевле авто 2018 г.в.)

Как видим, какого-нибудь сплошного общего ценового тренда нет. На некоторые марки и модели цены поднялись, на некоторые – наоборот – упали. Но тренд на понижение цен более "свежих" авто прослеживается, тогда как более старые могут немного и дорожать.

Напомним, что 21 июня Верховная Рада приняла законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили — с 1 июля. 30 июня этот документ подписал президент Украины – Владимир Зеленский.

Таким образом, состоялся "откат" в систему растаможки, принятую еще предыдущим созывом Верховной Рады осенью 2018 года под давлением общественности — движения владельцев так называемых "евроблях".