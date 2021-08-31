Стало известно, какие "евробляхи" растамаживаются быстрее других

На льготную "легализацию" соответствующих авто есть еще чуть больше двух месяцев.

Стало известно, какие автомобили с европейскими номерами растамаживаются быстрее других.

Об этом говорится в UBR.ua.

Так, речь идет о польских "евробляхах", которые снимают с учета за три дня. Интересно, что в большинстве сервисных центров Польши из-за огромных очередей процедура снятия с учета автомобилей на еврономерах затягивается на 1-2 месяца. Условие одно — наличие соответствующей комбинации букв в номерном знаке автомобиля.

Как сообщают в ОО "АвтоЕвроСила", эти "евробляхи" зарегистрированы в районах Подкарпатского воеводства и города Лодзь, а номера должны начинаться с одной из четырех комбинаций букв:

PL RP;

PL RPR;

PL RJA;

PL LC.

"Мы проанализировали, что таких автомобилей в Украине порядка 17,5%, и модели могут быть совершенно разными", — комментирует юрист АЭС Иван Козачук.

Сжатые сроки процедуры снятия с учета он объясняет тем, что в этих региональных управлениях по регистрации транспорта работа выстроена наиболее организованно, а персонал работает быстрее, чем в других. Этому способствует тот факт, что Подкарпатское воеводство находится ближе к Украине и именно оттуда было ввезено больше всего автомобилей с польской регистрацией.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

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