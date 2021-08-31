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Стало известно, какие "евробляхи" растамаживаются быстрее других

Стало известно, какие "евробляхи" растамаживаются быстрее других

Стало известно, какие "евробляхи" растамаживаются быстрее других

УНИАН

На льготную "легализацию" соответствующих авто есть еще чуть больше двух месяцев.

Стало известно, какие автомобили с европейскими номерами растамаживаются быстрее других.

Об этом говорится в UBR.ua.

Так, речь идет о польских "евробляхах", которые снимают с учета за три дня. Интересно, что в большинстве сервисных центров Польши из-за огромных очередей процедура снятия с учета автомобилей на еврономерах затягивается на 1-2 месяца. Условие одно — наличие соответствующей комбинации букв в номерном знаке автомобиля.

Как сообщают в ОО "АвтоЕвроСила", эти "евробляхи" зарегистрированы в районах Подкарпатского воеводства и города Лодзь, а номера должны начинаться с одной из четырех комбинаций букв:

  • PL RP;
  • PL RPR;
  • PL RJA;
  • PL LC.

"Мы проанализировали, что таких автомобилей в Украине порядка 17,5%, и модели могут быть совершенно разными",комментирует юрист АЭС Иван Козачук.

Сжатые сроки процедуры снятия с учета он объясняет тем, что в этих региональных управлениях по регистрации транспорта работа выстроена наиболее организованно, а персонал работает быстрее, чем в других. Этому способствует тот факт, что Подкарпатское воеводство находится ближе к Украине и именно оттуда было ввезено больше всего автомобилей с польской регистрацией.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

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