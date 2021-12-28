Стало известно, какие модели авто будет производить ЗАЗ в 2022 году

Стало известно, какие модели авто будет производить ЗАЗ в 2022 году

Линейка легковых машин будет состоять из трех моделей.

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) планирует быть очень активным по выпуску моделей транспорта в 2022 году.

Об этом в комментарии для 062 сообщил спикер корпорации "Укравто" Дмитрий Скляренко.

Так, по его словам, на следующий год завод планирует выпуск моделей KIA, Groupe Renault и автобусной техники ZAZ.

Линейка легковых автомобилей будет состоять из моделей KIA RIO sedan, KIA RIO X и Renault Arkana. Что касается автобусов, то завод продолжит выпуск моделей ZAZ A08, в модификациях школьный, пригородный и городской, а также автобуса среднего класса ZAZ A10, — отметил он.

Также в "Укравто" говорят, что в этом году завершена сертификация модели ZAZ A09, выполненной на базе шасси Mercedes-Benz.

"В 2022 году запланирован аудит со стороны компании Mercedes-Benz и выпуск пилотной партии автобусов этой модели", — подытожил Скляренко.

Интересно, что абсолютно ничего не сказано о моделях LADA, производимых из российских машинокомплектов. Будут ли они сходить с конвейеров ЗАЗ и в дальнейшем — неизвестно. На данный момент там выпускают большинство автомобилей LADA. Хотя, недавно официальный сайт украинского представительства автопроизводителя объявил о том, что цены на эти машины с 2022 года станут выше.

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