Стало известно, когда в Украине появится первая водородная заправка

В стране уже зарегистрировано два водородных автомобиля.

В Украине первая водородная заправка должна появиться в 2022 году.

Об этом сообщил Украинский водородный совет.

Там рассказали, что к ним обращаются предприниматели, специализирующиеся на создании соответствующей инфраструктуры по всему миру и которые готовы создавать заправки для водородных авто в нашей стране.

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Сейчас в стране уже зарегистрировано два автомобиля, которые ездят на топливных элементах. В совете отмечают, что это дало толчок для развития инфраструктуры.

"Почему не строят водородные заправки? Потому что нет машин на водороде. А почему нет машин? Потому что нет водородных заправок... Основа для дальнейшего развития инфраструктуры для водородного транспорта в Украине была заложена", — отметил президент УВР Александр Репкин.

Он рассказал, что процесс сертификации первого водородного авто был несколько сложным. Но сейчас получение документов для ввоза в Украину таких машин значительно ускорилось.

"Украинский водородный совет уже отработал механизм документального оформления водородных авто. Мы, как первопроходцы, потратили на это полтора месяца, но в дальнейшем весь процесс будет занимать всего три дня", — сообщил Репкин.

Напомним, что в начале сентября в Украине зарегистрировали первый автомобиль на водороде.

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