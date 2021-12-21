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Стало известно, на каких автомобилях чаще всего нарушают ПДД в Украине по итогам 2021 года

Стало известно, на каких автомобилях чаще всего нарушают ПДД в Украине по итогам 2021 года

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Стало известно, на каких автомобилях чаще всего нарушают ПДД в Украине по итогам 2021 года

poltava.pl.ua

Лидер имеет достаточно огромный отрыв.

Специалисты выяснили, на каких автомобилях чаще всего нарушают ПДД в Украине.

Соответствующее исследование провели Штрафы UA, через которые и проходили соответствующие машины.

Как известно, превышение установленной скорости движения – самое распространенное правонарушение, фиксируя которое полиция получит наибольшее количество взысканий.

С помощью камер автофиксации выписывается львиная доля всех штрафов за нарушение ПДД. И здесь статистика по нарушителям коррелируется с общим количеством авто определенной марки. Существует миф, что нарушают ПДД только люксовые автомобили, однако это не совсем так.

Вашему вниманию топ-5 марок машин, на которых чаще всего нарушали ПДД в 2021 году.

  • На пятом месте Skoda – 14 458 штрафов;
  • На четвертом – Mercedes-Benz с 19 858 постановлениями;
  • Замыкает тройку лидеров Renault – 21 782 штрафа;
  • На втором месте – Toyota и 23 051 постановление;
  • На первом – Volkswagen – 33 740 штрафов.

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