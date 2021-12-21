Стало известно, на каких автомобилях чаще всего нарушают ПДД в Украине по итогам 2021 года

Лидер имеет достаточно огромный отрыв.

Специалисты выяснили, на каких автомобилях чаще всего нарушают ПДД в Украине.

Соответствующее исследование провели Штрафы UA, через которые и проходили соответствующие машины.

Как известно, превышение установленной скорости движения – самое распространенное правонарушение, фиксируя которое полиция получит наибольшее количество взысканий.

С помощью камер автофиксации выписывается львиная доля всех штрафов за нарушение ПДД. И здесь статистика по нарушителям коррелируется с общим количеством авто определенной марки. Существует миф, что нарушают ПДД только люксовые автомобили, однако это не совсем так.

Вашему вниманию топ-5 марок машин, на которых чаще всего нарушали ПДД в 2021 году .

На пятом месте Skoda – 14 458 штрафов;

– 14 458 штрафов; На четвертом – Mercedes-Benz с 19 858 постановлениями;

с 19 858 постановлениями; Замыкает тройку лидеров Renault – 21 782 штрафа;

– 21 782 штрафа; На втором месте – Toyota и 23 051 постановление;

и 23 051 постановление; На первом – Volkswagen – 33 740 штрафов.

Читайте также:

В Украине обновляют систему автофиксации нарушений ПДД: что изменится для водителей

Как проверить и уплатить новые штрафы за нарушение ПДД