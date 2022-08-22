Стало известно, откуда чаще всего украинцы "пригоняли" новые и подержанные автомобили в первом полугодии 2022 года

Определилось, откуда украинцы импортировали новые автомобили и машины с пробегом с января по июнь 2022 года.

Так, в январе-июне 2022 года в режиме импорта в Украину было завезено 304 тысячи легковых автомобилей на сумму почти 1,7 млрд долларов.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества новыми были 18 323 автомобиля или 6%, подержанными 285 760 (94%). Закупки новых легковых автомобилей стоили импортерам в 363,3 млн долларов. Таможенная стоимость легковых автомобилей с пробегом составила более 1,3 млрд долларов.

Главными поставщиками новых "легковиков" в Украину были: Китай (6 710), Япония (2 382) и Румыния (1 476). Подержанные автомобили чаще покупали в Германии (118 758), Франции (31 206) и Польше (20 715).

Ранее были названы самые популярные электромобили во всех сегментах, которые предпочитали украинцы в первом полугодии 2022 года.

С начала года украинцы приобрели более 8 тысяч электромобилей , а интерес к ним рос вместе с удорожанием топлива. Что касается перечня моделей, то абсолютным лидером продаж электромобилей в Украине — сразу в трех сегментах — можно назвать Nissan Leaf. Ведь среди продаж новых электроавто он тоже первый по количеству. Второе место занял Hyundai Ioniq 5, а третье – новинка BMW iX.

Читайте также:

Какие новые легковые автомобили чаще всего покупали украинцы в первой половине 2022 года: топ-20 моделей

Названы самый популярный средний возраст легковых авто в Украине и какие модели старейшие с украинскими номерами

Украинцы существенно повысили заинтересованность в новых коммерческих авто: топ-5 марок, которые покупали в июле