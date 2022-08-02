Стало известно, сколько ввезли украинцы "евроблях" в первый месяц после отмены льготного растаможивания

По итогам июля 2022 года в Украину продолжили активно ввозить машины на европейской регистрации.

Так, по итогам второго месяца лета было ввезено 13 584 авто .

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат – Ярослав Железняк.

Он отметил, что подобная "легализация" машин принесла в Госбюджет 1,72 млрд грн. Из них:

ввозная пошлина – 384 млн грн;

акцизный налог – 263 млн грн;

НДС – 1,079 млн грн.

"Поступления превышают примерно в 2 раза весь тот пенсионный сбор, который уплатили за весь период действия льготы в течение 3-х месяцев", — подчеркнул Железняк.

Кроме того, он отметил, что растаможка авто составила 7,3% от всех таможенных платежей в июле. Больше принесли только нефтепродукты – 10,8% или 2,47 млрд. грн.

Как известно, 21 июня Верховная Рада приняла законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили — с 1 июля. 30 июня этот документ подписал президент Украины – Владимир Зеленский.

Таким образом, состоялся "откат" в систему растаможки, принятую еще предыдущим созывом Верховной Рады осенью 2018 года под давлением общественности — движения владельцев так называемых "евроблях".

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