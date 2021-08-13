Стало известно, сколько заплатили украинцы транспортного налога в 2021 году: каких авто это касается

Стало известно, сколько заплатили украинцы транспортного налога в 2021 году: каких авто это касается

Речь идет о периоде с января по июль.

Названа сумма, которую заплатили украинцы в качестве транспортного налога в 2021 году.

Об этом свидетельствует информация Государственной налоговой службы.

Отмечается, что в течение января-июля плательщики уплатили в местные бюджеты 37 млн грн транспортного налога. Что касается июля, то в прошлом месяце поступило 5,9 млн гривен.

Так, по данным Государственной налоговой службы, в этом году налогообложению подлежат 248 моделей машин. В перечне находятся такие марки:

AstonMartin;

Audi;

Bentley;

BMW;

Cadillac;

Chevrolet;

Ferrari;

Jaguar;

Lamborghini;

LandRover;

Lexus;

Maserati;

Mercedes-Benz;

Porsche;

Rolls-Royce;

Tesla;

Mclaren.

С полным перечнем легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2021 году, вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ. Сейчас ставка транспортного налога составляет 25 тысяч грн за каждый автомобиль.

В ГНС напомнили, что такие сборы должны оплачивать украинцы, которые обладают легковыми автомобилями, рыночная стоимость которых превышает 2,25 млн грн (375 размеров минимальной заработной платы на 1 января). При этом возраст машины должен быть не старше пяти лет с года выпуска.

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Напомним, что из-за роста минимальной зарплаты и соответственно стоимости авто, подлежащих налогообложению, Минфин предлагает снизить "порог" до 200 "минималок". Таким образом налог на роскошь вынуждены будут платить украинцы, которые обладают машинами за 1,2 млн грн.

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