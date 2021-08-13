Стало известно, сколько заплатили украинцы транспортного налога в 2021 году: каких авто это касается

Речь идет о периоде с января по июль.
Названа сумма, которую заплатили украинцы в качестве транспортного налога в 2021 году.
Об этом свидетельствует информация Государственной налоговой службы.
Отмечается, что в течение января-июля плательщики уплатили в местные бюджеты 37 млн грн транспортного налога. Что касается июля, то в прошлом месяце поступило 5,9 млн гривен.
Так, по данным Государственной налоговой службы, в этом году налогообложению подлежат 248 моделей машин. В перечне находятся такие марки:
- AstonMartin;
- Audi;
- Bentley;
- BMW;
- Cadillac;
- Chevrolet;
- Ferrari;
- Jaguar;
- Lamborghini;
- LandRover;
- Lexus;
- Maserati;
- Mercedes-Benz;
- Porsche;
- Rolls-Royce;
- Tesla;
- Mclaren.
С полным перечнем легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2021 году, вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ. Сейчас ставка транспортного налога составляет 25 тысяч грн за каждый автомобиль.
В ГНС напомнили, что такие сборы должны оплачивать украинцы, которые обладают легковыми автомобилями, рыночная стоимость которых превышает 2,25 млн грн (375 размеров минимальной заработной платы на 1 января). При этом возраст машины должен быть не старше пяти лет с года выпуска.
Напомним, что из-за роста минимальной зарплаты и соответственно стоимости авто, подлежащих налогообложению, Минфин предлагает снизить "порог" до 200 "минималок". Таким образом налог на роскошь вынуждены будут платить украинцы, которые обладают машинами за 1,2 млн грн.