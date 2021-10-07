Стоимость автогаза установила новый рекорд: за сколько теперь можно им заправиться

Голубое топливо дорожает словно "на дрожжах".

Украинские сети АЗС в четверг, 7 октября, скорректировали цены автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что средняя стоимость голубого топлива достигла рекордных 18,02 грн/л (+15 коп./л к 6 октября). В то же время цена ресурса в сетях премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения.

Так, ОККО выставила на стелу 18,99 грн/л (+50 коп./л), WOG — 18,68 грн/л (+20 коп./л). Кроме того, сеть "Авантаж 7", работающего в эконом-сегменте, подняла цену автогаза на 50 коп./л, до 17,77 грн/л.

Такие сети как "БРСМ-Нафта", "Параллель", BVS, "Катрал", Motto и другие повысили цены в пределах 5-50 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что на фоне роста мировых цен с начала июля сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля по 7 октября средняя стоимость в опте выросла на 3,8 грн/л, в рознице — на 2,65 грн/л.

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Ранее рассказывалось о том, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 26,50 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,23 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 33 коп./литр и 64 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,50 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,23 грн/л.

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