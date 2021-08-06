Стоимость автогаза в Украине растет: сколько теперь стоит ним заправиться

Стоимость автогаза в Украине растет: сколько теперь стоит ним заправиться

Средняя цена продолжает бить рекорды.

Украинские сети АЗС в течение недели, с 30 июля по 6 августа, скорректировали стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена голубого топлива выросла еще на 28 коп./литр до 17,14 грн/литр, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдения. В то же время стоимость ресурса в сетях премиум-сегмента также бьет рекорды.

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Так, WOG выставила на стелу 17,98 грн/т, SOCAR — 17,88 грн/л, ОККО — 17,69 грн/л. Стоимость сжиженного газа в самой консолидированной сети группы "Приват" в среднем выросла на 32 коп./л, до 16,61 грн/л. KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 50 и 30 коп./л, до 17,49 и 16,38 грн/л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 38 и 25 коп./л, до 17,25 грн/л и 17,06 грн/л соответственно. В сети Shell за неделю цена выросла на 16 коп./л — до 17,18 грн/л.

Такие сети как AMIC, Prime, "Параллель", BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, "Укргаздобыча", Marshal и другие подняли цены на 10-74 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что средняя розничная цена ресурса с начала июля по 6 августа выросла на 1,80 грн/л, тогда как оптовые партии подорожали на 5 550 грн/т, до 29 180 грн/т.

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