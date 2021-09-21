Стоимость автогаза в Украине установила новые ценовые рекорды

Голубое топливо может дорожать и дальше.

Украинские сети АЗС во вторник, 21 сентября, скорректировали стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Отмечается, что средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС по Украине вырос на 9 копеек — до 17,62 грн/л.

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В то же время цена на ресурс в сетях премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила на стелу 18,49 грн/л (+50 коп./л — до 20 сентября), WOG — 18,24 грн/л (+25 коп./л).

Кроме того, сеть Motto, что работает в эконом-сегменте, подняла цену на автогаз на 10 коп./л, до 17,48 грн/л, в Днепропетровской области. За счет этого средняя цена по сети добавила 2 коп./л и составила 17,56 грн/л.

enkorr.ua

Отмечается, что на фоне роста мировых цен и локального дефицита СУГ с начала июля до середины августа сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля по 20 сентября средняя стоимость в группе выросла на 2,8 грн/л, в рознице — на 1,99 грн/л. С учетом сегодняшнего подорожания в рознице сохраняется потенциал для роста на 30-40 копеек, считают трейдеры.

Ранее рассказывалось о том, что украинским АЗС пока не собираются устанавливать регулирования стоимости автогаза.

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