Стоимость автогаза в Украине выросла до рекордного уровня: сколько теперь стоит им заправиться

Стоимость автогаза в Украине выросла до рекордного уровня: сколько теперь стоит им заправиться

Цена на голубое топливо приближается к 17 грн/литр.

Украинские сети АЗС во вторник, 3 августа , скорректировали стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Так, средняя цена на голубое топливо поднялась на 2 коп./литр и достигла рекордных 16,89 грн/литр.

В частности, в сети KLO продукт подорожал на 30 коп./л, до 17,49 грн/л. На столько же подорожал продукт на АЗС "Катрал" (16,77 грн/л). Prime, Chipo и "Авантаж 7" подняли цены на 20 коп./л.

Такие сети как "БРСМ-Нафта", Автотранс, Motto и "Овис" повысили цены в пределах 5-15 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,55 грн/л, или 10%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 380 грн/т. По мнению одного из экспертов Консалтинговой группы "А-95", потенциал для роста розничных цен на автогаз в нынешних условиях составляет еще 1 грн/л.

Ранее рассказывалось о том, как изменились цены на бензин и дизельное топливо в течение июля.

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