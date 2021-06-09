Стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза: как изменилась их цена в 2021 году

Они заметно подорожали.

Украинские сети АЗС существенно подняли стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза в 2021 году.

Так, с начала текущего года средняя стоимость бензина А-95 выросла на 3,75 грн и по состоянию на 31 мая составила 28,93 грн за литр. Пять месяцев назад цена была на уровне 25,18 грн. Одновременно А-92 подорожал на 4,03 грн, от 24,14 до 28,17 грн, передает UBR.

В то же время дизель вырос в цене на 2,81 грн, от 24,54 до 27,35 грн. Автогаз стал дороже на 3,33 грн. За указанный период стоимость в среднем повысилась от 12,38 до 15,71 грн, что следует из данных Консалтинговой группы "А-95".

В частности, с 30 декабря 2020 по 31 мая 2021 года стоимость бензина А-95 подняли все сети АЗС, мониторит компания. Стремительнее всего топливо дорожало на таких заправках:

"Нефтек", — на 6,2 грн, до 30,99 грн;

до "Татнефть-АЗС-Украина" — на 6,18 грн, до 29,1 грн;

до ZOG — на 6 грн, до 28,99 грн;

до "Укр-Петроль" — на 5,8 грн, до 28,6 грн;

до "Укрнафта", "Авиас", "Авантаж 7" — на 5 грн: первая подняла цену до 28 грн, а вторая и третья — до 27,95 грн.

Остальные повысили цены в диапазоне 36 коп./литр — 4,9 грн. Дороже всего бензин этой марки продают заправки "Параллель", указав на ценниках 31,49 грн. Самое дешевое топливо по состоянию на 31 мая находилось на АЗС Marshal — 27,5 грн.

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Стоимость бензина А-92 также поднялась на всех сетях. Больше всего топливо подорожало на таких АЗС:

ZOG и "Нефтек» — на 6,5 грн, до 27,99 и 29,49 грн соответственно;

до и соответственно; "Татнефть-АЗС-Украина" — на 6,18 грн, до 28,08 грн;

до "Укр-Петроль" — на 5,3 грн, до 27,6 грн;

до "Рур групп» — на 5,21 грн, до 29,7 грн;

до "Укрнафта", "Авиас", "Авантаж 7" — на 5 грн, первая — до 27 грн, остальные две — до 26,95 грн.

На других сетях подорожание колеблется в пределах 1-4,9 грн. Самый дорогой бензин А-92 находится на заправках WOG и "Параллель" — 29,75 грн. Нижний ценовой показатель зафиксирован на АЗС Marshal — 26,5 грн.

Если цену на бензин не снизила ни одна сеть, то стоимость дизельного топлива за пять месяцев незначительно опустили только WOG и ОККО — на 10 коп./литр, до 27,89 грн.

Лидерами по удорожанию стали:

ZOG — на 5,9 грн, до 27,89 грн;

до "Нефтек" — 5,5 грн, до 28,99 грн;

до "Татнефть-АЗС-Украина" — на 5,16 грн, до 27,84 грн;

до Sun Oil — на 5,06 грн, до 27,09 грн;

до Marshal — на 5 грн, до 25,7 грн.

На других заправках литр ДТ вырос в цене от 1,1 грн до 4,7 грн. Самый дорогой — на Socar (30,98 грн), дешевый — на Marshal (25,7 грн). Цены на автогаз, в свою очередь, только росли. Больше всего на:

"Рур групп" — на 4,3 грн, до 15,99 грн;

до "Нефтек» — на 4,19 грн, до 15,99 грн;

до KLO и UPG — на 4 грн, до 16,39 и 15,95 соответственно.

Остальные подняли расценки от 2,64 грн до 3,69 грн за литр. Самая высокая цена — на заправках сети "Автопорт" (16,5 грн). Самая низкая — на АЗС "Укрнафты" (14,99 грн).

Ранее рассказывалось о том, что Минэкономики опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, с учетом максимальной торговой наценки, согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн за литр на бензин и 7 грн за литр на дизельное топливо, предельная стоимость бензина А-95 составляет 29,92 грн за литр, что на 8 коп./литр выше цены, установленной на последнюю декаду мая. Предельная цена ДТ, в свою очередь, установлена на уровне 27,91 грн за литр (+2 коп./литр).

Добавим, Кабмин разрешил АЗС повысить стоимость бензина и дизельного топлива.

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