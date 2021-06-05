Стоимость бензина и дизеля: чего ждать водителям с ценами на топливо в июне

Значительного подорожания быть не должно.

Автомобилистам рассказали, чего ожидать с ценами на топливо в июне.

Соответствующий прогноз сделал специалист госполитики, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев, передает "Комментарии".

По его словам, вопреки ужасным прогнозам о ожидаемое подорожание топлива из-за якобы дефицита белорусского бензина марки А-95, которые появились недавно, значительного изменения цен на нефтепродукты в июне не ожидается.

"Даже если во время ремонта на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) отгрузки бензина для украинских компаний сократятся, эти объемы несложно заполнить, увеличив поставки с других направлений. Речь идет о Кременчугском НПЗ, который уже заявил о возможности нарастить поставки топлива на внутренний рынок, а также о литовских, польских, румынских производителях ", — отметил Рябцев.

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Двумя факторами, которые способны существенно повлиять на цены в июне (как и в любом другом месяце), эксперт называет стоимость нефтепродуктов на границе и курс национальной валюты. Гривна в последние недели укреплялась, а котировки нефтепродуктов оставались достаточно стабильными. Более того, после появления у “Роснефти” нового поставщика российского дизеля и сжиженного газа в Украине (фирма Socar New Enegry, которая входит в группу SOCAR), оптовые цены на эти ресурсы пошли вниз.

“Учитывая сказанное выше, если не произойдет каких-либо форс-мажоров, то розничные цены на топливо в Украине в июне останутся на нынешнем уровне, – прогнозирует Рябцев. – На данный момент легальные АЗС предлагают сейчас бензин марки А-95 и А-95 – Евро5 по цене от 25 до 31,5 грн за литр. Дизельное топливо – от 23,5 до 28,7 грн за литр. А сжиженный газ – от 12 до 16,5 грн", — добавил эксперт.

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Безусловно, в отдельных сетях или регионах (например, в Киеве, Одессе, Днепре) возможны корректировки, добавил эксперт. По его словам, они обусловлены изменением спроса и покупательной способности водителей, но не будут иметь массовый характер.

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