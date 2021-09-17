Стоимость бензина и дизеля в Украине: как АЗС скорректировали их цены в течение недели

Стоимость бензина и дизеля в Украине: как АЗС скорректировали их цены в течение недели

На это существенно повлияли изменения от Минэкономики.

Украинские сети АЗС в течение недели, с 10 по 17 сентября, существенно изменили стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 42 коп./л и составила 29,33 грн/л, бензин А-95 подорожал на 32 коп./л — до 30,19 грн/л, а дизельное топливо — на 29 коп./л, до 28,44 грн/л.

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В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 1 грн/л, до 30,99 грн/л, бензин марки А-92 — на 67 коп./л, до 31,61 грн/л, и дизельное топливо — на 63 коп./л, до 29,32 грн/л. В сети AMIC цены на бензин и дизельное топливо выросли в среднем на 64-68 коп./л. SOCAR повысила стоимость бензина на 67-80 коп./л, а Shell — на 63-70 коп./л.

На BVS бензин марки А-92 подорожал на 90 коп./л, до 30,19 грн/л, А-95 — на 70 коп./л до 30,89 грн/л, а дизельное топливо — на 50 коп./л, до 28,79 грн/л. В сети Chipo цены на все виды топлива выросли в среднем на 34-50 коп./л. Mango повысила стоимость бензинов и дизельного топлива на 30 коп./л.

Такие сети как KLO, "Параллель", UPG, Chipo, "Автотранс", "БРСМ-Нафта", "Рур групп", "Катрал", "Фактор", Motto и другие подняли цены на топливо в пределах 0,10-1 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина пока составляют 26,61 гривны за литр, для дизельного топлива — 22,32 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 67 коп./литр и 63 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,61 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 29,32 грн/л.

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