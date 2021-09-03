Стоимость бензина и дизеля в Украине: как изменилась их цена в течение августа

Стоимость бензина и дизеля в Украине: как изменилась их цена в течение августа

Заправиться стало немного дешевле.

Украинские сети АЗС в течение августа снизили стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщает UBR.

Так, стоимость А-95 и А-92 уменьшилась на 55 и 45 коп. соответственно. По состоянию на 31 августа средняие расценки на бензин обеих марок составляют 29,69 и 28,85 грн. За литр дизтоплива АЗС в среднем просят 27,91 грн, что на 53 коп. меньше, чем в начале месяца, свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

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Отмечается, что большинство продавцов снизили цены на А-95. Больше всего топливо подешевело на таких заправках:

"Параллель" — на 2,46 грн, до 30,53 грн;

"Татнефть-АЗС-Украина" — на 1,38 грн, до 29,82 грн;

"Автотранс" — на 1,2 грн, до 29,98 грн;

WOG, ОККО, Shell, Socar — на 1,11 грн, до 30,53 грн;

KLO, "Автопорт" и BVS — на 1,1 грн, до 30,19 грн, 30,5 грн и 29,79 грн соответственно.

Только четыре сети оставили цены на уровне июля, одна (Sun Oil) повысила стоимость литра на 24 коп., а остальные уменьшили ее в пределах 23-79 коп.

Что касается бензина А-92, то максимальное удешевление продемонстрировали следующие АЗС:

Socar — на 1,26 грн, до 29,98 грн;

BVS — на 1,2 грн, до 28,79 грн;

"Автопорт" — на 1,1 грн, до 30,2 грн;

"Татнефть-АЗС-Украина" — на 1,02 грн, до 28,86 грн;

WOG, ОККО, "Параллель", Shell и KLO — на 1 грн, первые три до 29,99 грн, четвертая — до 29,79 грн и пятая — до 29,89 грн.

Диапазон снижения на других заправках составляет 18-80 коп. Только Sun Oil подняла ценник на 24 коп. Одновременно ДТ больше всего подешевело на таких сетях:

KLO — на 1,3 грн, до 27,89 грн;

"Автотранс" — на 1,2 грн, до 27,98 грн;

WOG, ОККО, Shell — на 1,14 грн, до 28,11 грн;

BVS — на 1,1 грн, до 27,79 грн;

Amic — на 1,08 грн, до 27,95 грн.

Пять продавцов не меняли цены, а на других АЗС снизились расценки на 30 коп. — 1 грн. Подорожал литр ДТ на Socar и Sun Oil — на 50 и 71 коп., доо 32,98 грн и 28,02 грн.

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Добавим, что Министерство экономики Украины 26 августа обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 25,53 грн/литр и дизтоплива — 21,11 грн/л, на основании которых рассчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС. Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,53 грн/литр, на "обычное" дизтопливо — 28,11 грн/л.

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