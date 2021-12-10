Стоимость бензина в Украине может возрасти до 31-32 грн/литр – эксперт

Стоимость бензина в Украине может возрасти до 31-32 грн/литр – эксперт

Подобное может произойти в начале 2022 года.

Водителям рассказали, чего ожидать с ценами на бензин в ближайшее время.

Об этом в комментарии UBR сказал аналитик Александр Болтян.

По его словам, в случае дальнейшей девальвации гривны и удорожания нефти на украинских АЗС заметно подорожает бензин. Он подчеркнул, что в декабре-январе стоимость нефти в мире будут определять следующие факторы:

новый штамм Covid-19;

анонсированная администрацией Байдена нефтяная политика США, делающая добычу сырой нефти еще дороже;

комментарии из стран ОПЕК+ о своих действиях по изменению объемов добываемой нефти на 2022 год;

также следует внимательно следить за динамикой доллара США по отношению к корзине валют – это евро, фунт, иена, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Для Украины рост цен на нефть повлечет за собой рост стоимости литра бензина. Причем, как всегда стоимость бензина начнет подниматься заранее. В течение 2021 года стоимость литра бензина А-95 выросла с 24,69 грн до 30,28 грн в среднем в Украине, то есть прибавила более 22%. Максимально цена поднималась до 31,82 грн/л, таким образом рост цен с начала года достигал 29%.

"Если мы ожидаем, что цена нефти в мире достигнет пиковых значений текущего года в ближайшие месяцы, то в Украине можно ожидать роста цен назад до 31-32 грн за литр А-95", – прогнозирует специалист.

В то же время, для Украины важным сигналом изменения цен на нефть будут и девальвационные скачки.

"Динамика национальной валюты важна в ценообразовании бензина, и при падении гривны до уровня 28-28,4 к доллару США можно ожидать, что в некоторых регионах стоимость литра бензина будет превышать уровень в 32 грн/л А-95", — подытожил Болтян.

Добавим, что средняя цена в стране бензина А-92 снизилась на 18 коп./л и составляет 29,50 грн/л, бензин А-95 подешевел на 19 коп./л – до 30,26 грн/л.