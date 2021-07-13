Стоимость топлива в Украине: чего ждать водителям с ценами на бензин и дизель в ближайшее время

Стоимость топлива в Украине: чего ждать водителям с ценами на бензин и дизель в ближайшее время

Прогнозы не очень оптимистичны.

Эксперты рассказали, чего ожидать с ценами на бензин, дизельное топливо и автогаз течение ближайшей недели.

Об этом сообщает "Сегодня".

Так, за прошедшую неделю бензин А-92 в среднем подорожал на 13 коп./л, А-95 — на 12 коп./л, ДТ — на 7 коп./л. По областям рост цен был неравномерным: от 1-2 коп./л до 30-35 коп./л, а в Тернопольской области цены не изменились. Дизтопливо подорожало меньше, чем бензин, а в Одесской области оно даже подешевело на пять копеек. Наибольший рост цен зафиксирован в Харьковской области: 34 коп./л А-95 (до 29,81 грн/л).

Самые высокие цены на бензин — в Луганской области: А-92 здесь стоит 30,49 грн/л, А-95 — 31,47 грн/л. Дизтопливо самое дорогое в Киеве — 29,51 грн/л. Самые низкие цены на бензин в Сумской области: А-92 стоит 28,13 грн/л, А-95 — 29,11 грн/л, на ДТ в Николаевской — 27,75 грн/л.

Стоимость автогаза в среднем выросла на 3 коп./л. В то же время он подешевел на 3-7 коп./л в четырех областях, подорожал на 1-10 коп./л в 16 областях, на 14 коп./л в Киеве, в четырех областях цены стабильны. Самый дорогой автогаз также в Луганской (15,82 грн/л), самый дешевый — в Черниговской (14,99 грн/л). Черниговская область — единственная, где газ стоит дешевле 15 грн/л.

Разброс цен уменьшился относительно А-95 и относительно дизеля и не изменился относительно А-92 и автогаза. Разброс А-92 составляет 8,4% (2,36 грн/л), А-95 — 8,1% (2,36 грн/л), было 8,5%, дизеля — 6,2% (1,71 грн/л), было 7,3%, автогаза — 5,5% (0,83 грн/л).

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Как сообщил заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, топливо в ближайшее время будет только дорожать.

"Очевидно, что и новые рекомендованные Кабмином предельные цены, которые будут опубликованы на днях, тоже окажутся выше действующих. Поэтому в ближайшие семь дней повысятся и розничные цены на АЗС — в среднем на 20-30 коп./л".

Аналогичного мнения придерживается и аналитик "Консалтинговой группы" А-95 "Игорь Егозаров.

"После публикации этой неделе новых рекомендованных цен ожидается их корректировка в сторону увеличения стоимости топлива в рознице сначала у крупнейших операторов рынка, затем в других. Вполне вероятно, что цены увеличатся до конца этой недели на 20-40 коп./л".

Ранее рассказывалось о том, что Минэкономики установило новую предельную стоимость топлива, от которой АЗС могут могут устанавливать свою наценку.

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