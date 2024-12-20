Страхование авто существенно подорожает с 1 января

Одна из причин роста стоимости – новые правила страхования, которые вступят в силу в 2025 году. Реформа призвана ввести в Украину нормы, действующие в ЕС.

Автострахование в Украине 1 января 2025 подорожает почти вдвое. Ключевые причины – новые правила страхования в соответствии с европейскими стандартами и рост доллара.

Об этом гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко рассказал в комментарии телеграм-каналу "Труха".

Одна из причин подорожания автострахования – новые правила страхования, которые вступают в силу с 2025 года. Реформа призвана ввести в Украине нормы, действующие в ЕС.

В частности, будет введено свободное ценообразование на полисы "автогражданки". Страховые выплаты будут постепенно расти до европейского уровня. Так, на первом этапе выплаты по ремонту авто возрастут с 160 до 250 тыс. грн, а для лечения пострадавших – с 320 до 500 тыс. грн. грн.

Именно эти положения будут в первую очередь влиять на стоимость страхования авто в Украине.

Кроме того, отменяется франшиза, а ремонт авто на СТО будет покрываться без учета его износа.

Что изменится:

выплаты на ремонт авто и лечение пострадавших увеличат до 250 тыс. и 500 тыс. (+90 тыс. и +180 тыс. грн соответственно),

франшиза больше не понадобится, поскольку страхование покроет ремонт авто без учета износа,

пострадавшие в ДТП смогут обратиться за выплатами к своим страховщикам, а не к страховым компаниям виновников аварии,

сроки выплат сократятся до 60 дней,

лимиты по европротоколу отменят, что позволит получать компенсацию в полном объеме.

К слову, накануне народный депутат Нина Южанина заявила, что волонтеров штрафуют за передачу авто военным частям, и описала подробности.

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