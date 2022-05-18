Сумма изрядно удивляет: стало известно, сколько сэкономили украинцы на нулевой растаможке авто

С начала действия льготного периода в Украину ввезли 76,5 тысячи транспортных средств.

Общая сумма льгот за таможенные платежи составила 8,5 миллиарда гривен . Именно столько средств сэкономили украинцы на нулевой растаможке автомобилей.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк у себя в Telegram-канале, опубликовав данные Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что с начала действия льготных условий на ввоз импортных автомобилей (с 9 апреля) по состоянию на 15 мая в Украину ввезено 76,5 тысяч автомобилей.

Так, в среднем на оформление одного импортного автомобиля на границе уходит 45 минут. Именно из-за этого фактора возникают очереди на границах. Самым продуктивным днем импорта автомобилей было 10 мая: тогда на территорию Украины завезли 4 817 авто.

Напомним, что закон о бесплатном растаможивании импортных автомобилей подписал президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля 2022 года. На время военного положения НДС и ввозные пошлины на автомобили и другой импорт отменяются для физических лиц и плательщиков единого налога 1, 2 и 3 групп. Кроме того, физические лица при ввозе транспорта не будут платить и акциз. В то же время отсутствуют ограничения на последующую перепродажу и количество автомобилей.