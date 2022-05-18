Сумма изрядно удивляет: стало известно, сколько сэкономили украинцы на нулевой растаможке авто

С начала действия льготного периода в Украину ввезли 76,5 тысячи транспортных средств.
Общая сумма льгот за таможенные платежи составила 8,5 миллиарда гривен. Именно столько средств сэкономили украинцы на нулевой растаможке автомобилей.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк у себя в Telegram-канале, опубликовав данные Госпогранслужбы Украины.
Сообщается, что с начала действия льготных условий на ввоз импортных автомобилей (с 9 апреля) по состоянию на 15 мая в Украину ввезено 76,5 тысяч автомобилей.
Так, в среднем на оформление одного импортного автомобиля на границе уходит 45 минут. Именно из-за этого фактора возникают очереди на границах. Самым продуктивным днем импорта автомобилей было 10 мая: тогда на территорию Украины завезли 4 817 авто.
Напомним, что закон о бесплатном растаможивании импортных автомобилей подписал президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля 2022 года. На время военного положения НДС и ввозные пошлины на автомобили и другой импорт отменяются для физических лиц и плательщиков единого налога 1, 2 и 3 групп. Кроме того, физические лица при ввозе транспорта не будут платить и акциз. В то же время отсутствуют ограничения на последующую перепродажу и количество автомобилей.