Таблички к дорожным знакам в Украине: где используются и что означают

Таблички очень важны, поскольку помогают избегать неоднозначных ситуаций на дороге и улучшают безопасность движения.

Таблички к дорожным знакам – это вспомогательные элементы, дополняющие основной дорожный знак и уточняющие или ограничивающие его действие. Они устанавливаются непосредственно под знаком и содержат дополнительную информацию, помогающую водителям лучше понять правила движения в конкретном месте.

О табличках к дорожным знакам в Украине пишет Greenway.

"Расстояние до объекта"

Отмечают расстояние от знака до начала опасного участка, места введения соответствующего ограничения или до определенного объекта (места), расположенного впереди по ходу движения.

Табличку 7.1.1 применяют с предупредительными знаками и другими предустановленными знаками, за исключением знаков 5.16, 5.18, 5.20.1, 5.20.2, 5.31.1-5.31.3, 5.63 и знаков сервиса.

Табличка 7.1.2 применяется со знаком 2.1 и знаком 2.2.

Таблички 7.1.3 и 7.1.4 применяются с уведомительными знаками в местах поворота в сторону опасных участков дороги, а также со знаками 5.1, 5.3, 5.42.1, 5.42.2 в местах поворота к указанным объектам. На табличках 7.1.3 и 7.1.4 указывается расстояние от края проезжей части, из которой происходит поворот, до объекта, расположенного у дороги. (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

"Зона действия"

Табличка 7.2.1 обозначает протяженность опасного участка, обозначенного предупредительными знаками, или зоны действия запретительных и информационно-указательных знаков. Табличку 7.2.1 применяют:

с предупредительными знаками 1.3.1, 1.3.2, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.33, 1.3,1. для указания протяженности опасного участка;

с запретительными знаками 3.20, 3.25, 3.27 и 3.33 для указания зоны действия знаков;

с информационно-указательным знаком 5.33, за исключением, когда он применен с предупредительным знаком, если действие знаков не распространяется на ближайший перекресток.

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Таблички 7.2.2-7.2.7 применяются со знаками 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, а также знаками 5.45.1, 5.46.1, 5.47.1 (только табличка 7.2.2):

7.2.2 обозначает зону действия знака, если она не распространяется на ближайший перекресток, указывает протяженность одной или нескольких расположенных друг за другом остановочных площадок, обозначенных знаками 5.45.1, 5.46.1, 5.47.1, без обозначения конца посадочной площадки знаками 5.45. 2, 5.46.2 и 5.47.2;

7.2.3 указывает конец зоны действия знака;

7.2.4 информирует о нахождении в зоне действия знаков 3.34, 3.35, 3.36, 3.37;

7.2.5-7.2.7 указывает зону действия знака справа, слева или справа и слева от него, если остановка или стоянка запрещена вдоль одной стороны или с обеих сторон площади, фасада дома и т.д. (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

"Направление действия"

Эти таблички применяются со знаками 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 4.11, 4.12, 4.15. 34, 5.36 и 5.91 для указания направления действия знаков, расположенных непосредственно перед перекрестком или направлений движения к обозначенным объектам, расположенным непосредственно у дороги.

Таблички 7.3.1 и 7.3.2 со знаками 5.42.1-5.42.3 обозначают расположение площадок для стоянки относительно дороги, а со знаками 1.5.1-1.5.3 и 1.37 сообщают об участках выполнения дорожных работ. (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

"Время действия"

Табличка 7.4.1 – суббота, воскресенье и праздничные дни,

7.4.2 – рабочие дни,

7.4.3 – дни недели,

7.4.4-7.4.7 – дни недели и время суток, в течение которых действует знак.

Табличка к дорожному знаку

"Вид транспортного средства"

Эти таблички показывают вид транспорта, на который распространяется действие знака.

Табличка 7.5.1 распространяет действие знака на грузовые авто (в том числе с прицепом) с разрешенной максимальной массой более 3,5 т,

7.5.3 – на легковые автомобили, а также грузовики с разрешенной максимальной массой до 3,5 т,

7.5.8 – на транспорт с опознавательным знаком "Табличка оранжевого цвета", перевозящим опасные грузы,

7.5.9 – на автомобили, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов. (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

"Способ постановки транспортного средства на стоянку"

Такие таблички применяются со знаком 5.43 для обозначения способа постановки автомобиля на стоянке возле тротуара или с его использованием.

Табличка 7.6.7 указывает способ парковки под углом 30°, 45° или 60°.

Табличка 7.6.1 означает, что все машины должны быть поставлены на стоянку на проезжей части вдоль тротуара.

Таблички 7.6.2-7.6.6 обозначают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на стоянке возле тротуара и с его использованием.

В населенных пунктах, где стоянка разрешена с левой стороны улицы, могут применяться таблички 7.6.1-7.6.7 с зеркальным изображением символов. (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

"Стоянка с неработающим двигателем"

Табличка означает, что на стоянке, обозначенной знаками 5.42.1-5.42.3 или 5.43, разрешается оставлять транспорт только с выключенным двигателем. (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

"Направление главной дороги"

Направление главной дороги на перекрестке. Эта табличка применяется со знаками 2.1, 2.2, 2.3.

Табличка к дорожному знаку

"Полоса движения"

Табличка определяет полосу движения, на которую распространяется действие знака или светофора.

Табличка к дорожному знаку

"Количество поворотов"

Табличка применяется со знаками 1.3.1 и 1.3.2, если поворотов три и больше. Количество поворотов может напрямую указываться и на знаках 1.3.1 и 1.3.2.

Табличка к дорожному знаку

"Паромная переправа"

Табличка информирует о приближении к паромной переправе и применяется со знаком 1.8.

Табличка к дорожному знаку

"Голедица"

Эта табличка означает, что действие знака распространяется только на зимний период, когда проезжая часть может быть скользкой. Применяется со знаками 1.13, 1.38, 1.39, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14,3. 1. (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

"Влажное покрытие"

Табличка означает, что действие знака распространяется на период, когда покрытие проезжей части влажное или мокрое. Таблички 7.12 и 7.13 применяются со знаками 1.13, 1.38, 1.39, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.1,3. 9, 3.31.

Табличка к дорожному знаку

"Платные услуги"

Применяется со знаками 5.42.1-5.42.3 или 5.43 для обозначения мест, площадок или зоны стоянки транспорта, на которых взимается плата за парковку, а также со знаками 6.6, 6.11 и 6.21, где предоставляются только платные услуги. (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

"Место для осмотра автомобилей"

Применяется со знаками 5.42.1-5.42.2 и 6.15 для обозначения площадок для стоянки и мест, где есть эстакада или смотровая канава. (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

"Пешеходы с нарушением зрения"

Применяется со знаками 1.32, 5.38.1, 5.38.2 и 5.39, а также светофорами для предупреждения о том, что пешеходным переходом пользуются люди с нарушением зрения. (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

"Лица с инвалидностью"

Табличка применяется со знаками 5.42.1-5.42.2 или 5.43 для обозначения места (или специально отведенной части площадки) для стоянки транспорта, где установлен опознавательный знак "Водитель с инвалидностью" в соответствии с требованиями этих правил. (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

"Кроме лиц с инвалидностью"

Применяется для обозначения того, что действие знаков 3.1, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 не распространяется на мотоколяски и автомобили, где установлен опознавательный знак "Водитель с инвалидностью" в соответствии с требованиями этих правил. (№553 от 11.07.2018)

Табличка к дорожному знаку

"Ограничение продолжительности стоянки"

Табличка определяет максимальную продолжительность пребывания транспорта на стоянке, обозначенной знаками 5.42.1, 5.42.2 и 5.43.

Табличка к дорожному знаку

"Вид опасности"

Применяется со знаком 1.41 для сообщения о возможном виде ДТП в местах или участках концентрации аварий.

Таблички 7.21.1–7.21.5 разрешено применять со знаком 1.39.

Табличка к дорожному знаку

"Ограничение по температуре"

Применяется со знаками 3.15 и 3.16 для запрещения движения при температуре воздуха более 28 градусов транспорту, масса которого превышает 24 т, а нагрузка на ось – 7 т. (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

"Лыжники"

Применяется со знаком 1.39 для обозначения участков дорог, вблизи которых расположены горнолыжные трассы или трассы других видов спорта. (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

"Место для зарядки электромобилей"

Применяется со знаками 5.42.1, 5.42.2, когда зарядная станция для электромобилей расположена за пределами автозаправки в специально отведенных местах. (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

"Эвакуатор"

Применяется со знаками 3.34, 3.35, 3.36, 3.37 для предупреждения о возможной эвакуации авто без ведома владельца. (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

"Островок безопасности"

Применяется для сообщения о наличии впереди островка безопасности и сужении ширины проезжей части. Табличка устанавливается со знаками 1.39, 1.41, 1.5.1-1.5.3, 3.29, 5.33. (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

"Срок применения дневных ходовых огней (ближнего света фар)"

Разрешено применять со знаками 5.50, 5.52, 5.54 для напоминания украинским водителям и для информирования иностранных водителей об общих требованиях к условиям движения по дорогам страны.

Табличка увеличенного размера размещена в четвертой секции знака 5.55 (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

"Нанесение разметки"

Применяется со знаками 1.37 для информирования вида дорожных работ. (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

"Вид общественного транспорта"

Применяется со знаками 5.42.1, 5.42.2 для информирования водителей о возможности пересадки на городской общественный транспорт (метро и другие виды маршрутного транспорта). (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

"Направление движения велосипедистов"

Применяются со знаками 4.14, 4.17 и 4.18 для информирования велосипедистов о направлении движения, одно- или двустороннем движении по велосипедной дорожке. (№1091 от 29.09.2021)

Табличка к дорожному знаку

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