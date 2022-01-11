Таких цен еще не было: в Украине могут существенно подорожать бензин и дизель – эксперт

Таких цен еще не было: в Украине могут существенно подорожать бензин и дизель – эксперт

В скором времени должна быть опубликована их новая предельная стоимость от Минэкономики.

Заправиться бензином и дизельным топливом в Украине может стать еще дороже.

Такое мнение в комментарии "Сегодня" высказал заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Так, Рябцев утверждает, что цены в рознице растут опережающими темпами по сравнению с оптовыми. Эксперт подсчитал: цены в опте повысились с конца декабря по 10 января на 3%, а в розницу Минэкономики рекомендовало увеличить цены на 4%.

"Определенных предпосылок для такого решения Минэкономики мало, ведь нефть в мире только в январе подорожала на 4-6%. Это спекулятивный рост, но это повлияло на стоимость топлива".

В общем, прогноз специалиста неутешителен: бензин и ДТ продолжат дорожать. Очередной толчок к росту цен дадут новые рекомендуемые цены Минэкономики, публикация которых ожидается 13-14 января. Рябцев ожидает, что они повысятся в пределах 1 грн/л, то есть обычный не премиальный бензин А-95 может стоить около 33 грн/л. Таких высоких цен на этот вид топлива в Украине еще не было.

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 26,97 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,82 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1 грн./литр – для бензина и на 66 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,97 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,82 грн/л.