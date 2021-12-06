Таможенники начали ловить и штрафовать владельцев еще одного вида "евроблях"

Растаможить такие авто нельзя.

В Украине работники таможни начали ловить и штрафовать владельцев микроавтобусов на европейской регистрации.

Об этом сообщает UBR со ссылкой на общественную организацию "АвтоЕвроСила".

В данном случае речь идет о микроавтобусах, которые были первоначально изготовлены на заводе и куплены, как грузовые. Впоследствии многие такие машины были пригнаны украинцами из Европы и переработаны здесь в пассажирские.

Растаможить легально их нельзя. Поэтому нередко водители и таможенные брокеры прибегали к разным схемам, которые начали всплывать в связи с бумом на растаможку "евроблях".

"Таможня может проверять таможенные декларации в течение трех лет с момента растаможки авто. Машины, которые оформлялись переработанными, таможенники обнаружат и оформят соответствующий протокол и на брокера, и на человека, который растаможил. Сейчас растаможить грузовой бус, не отвечающий "Евро-5" "- невозможно. Его по закону никто растаможить, к сожалению, не может", — рассказывают в АЕС.

У владельцев таких автомобилей есть два варианта, как не нарваться на штраф:

отказаться от автомобиля в пользу государства : привезти машину прямо на таможню, написать заявление, перевести бус в соответствующий таможенный режим и закрыть таким образом обязательства перед таможней;

: привезти машину прямо на таможню, написать заявление, перевести бус в соответствующий таможенный режим и закрыть таким образом обязательства перед таможней; передать авто государству в лице одной из воинских частей, чтобы оно "служило в ООС".

Раньше рассказывалось о том. что таможенники начали отбирать давно растаможенные "евробляхи".

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