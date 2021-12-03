Таможенники начали отбирать давно растаможенные "евробляхи": что известно

Одним из таких случаев стал автомобиль, который "легализовали" еще в 2019 году.

Работники таможенной службы начали отбирать давно растаможенные автомобили на европейской регистрации.

Об этом сообщает UBR со ссылкой на общественную организацию "АвтоЕвроСила".

Отмечается, что таможенники начали конфисковывать автомобили, которые давно растаможили – еще по старым правилам и ценам на оформление. В АЕС подчеркнули, что это очень опасный прецедент. Теперь на таких же основаниях таможня вместе с исполнительной службой может конфисковать очень много уже растаможенных "евроблях".

В этом случае забрали авто, растаможенное еще в 2019 году, а сумма соответствующих платежей составила тогда около 3 500 евро.

В 2020 году водителю пришли документы из суда с решением о конфискации данного авто, которым он пользовался на основании доверенности. По словам потерпевшего автомобилиста, таможня не согласилась даже на оплату штрафа в размере стоимости машины (за купчей – $1000) и привлекала к взысканию исполнительную службу.

Дело в том, что таможня может проверять документы, на основании которых машина попала в Украину, в течение трех лет с момента ввоза. Это называется таможенный аудит. В этом случае, говорит юрист, санкции незаконны, поскольку на момент вынесения вердикта данная гражданка уже умерла, а таможней был допущен целый ряд процедурных ошибок. Как следствие, дело дошло до судов, где водитель, у которого забрали автомобиль, пытался его вернуть. Но трение пока ничем хорошим для него не закончилось – апелляция проиграна. По мнению служителей Фемиды, люди, которые ввозили автомобиль, подделали доверенность. Не помогло даже то, что в техпаспорте указан нынешний владелец транспорта, который его и растаможивал в 2019 году.

Кроме штрафа в размере полной стоимости авто, таможенники настаивают еще и на взыскании 33 тысяч гривен санкций. Плюс – оплата всех судебных издержек. В настоящее время автомобиль находится в розыске исполнительной службой.

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