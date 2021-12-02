Таможенники создали спецподразделение для вылова "евроблях": какие авто в зоне риска

Их владельцев объявляют в розыск, штрафуют и конфисковывают машину.

На таможне создана специальная группа, изымающая автомобили на европейской регистрации.

Об этом заявили в организации "АвтоЕвроСила".

Отмечается, что в зоне риска находятся "евробляхи", растаможенные по фейковым сертификатам соответствия. То есть фактически такие ТС – ниже класса "Евро-2" преимущественно 1970-80-х годов выпуска.

Юрист АЕС Иван Казачук подчеркнул, что "очень легко" установить тот факт, что автомобиль не соответствует стандарту "Евро-2". По его словам, в случае подделки документов налагается штраф в размере стоимости автомобиля, предусмотрена его конфискация и внесение в список разыскиваемых ТС.

Тем, кто уже столкнулся с такой проблемой, он посоветовал искать адвокатов, потому что "это сложный юридический вопрос, связанный с умышленной подделкой документов и таможенным оформлением на основании поддельных документов". Казачук предупредил, что "даже адвокатам сложно вырулить из такой ситуации", потому что все доказательства подделки документов – у таможни "на руках".

В АЭС также предупредили о рисках растаможивания с помощью участников боевых действий (УБД) – льготная процедура (действует до 8 февраля 2022) предоставляется только тем, кто провел "на передовой" не менее 90 дней, начиная с 15 апреля этого года. Дело в том, что появившиеся уже поддельные справки УБД их активно продают по $150. Поэтому в "АвтоЕвроСилле" посоветовали проверять такие документы, а также их владельцев в судебных реестрах, чтобы у них не было долгов. Иначе автомобиль могут изъять за долги.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление давалось 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможиванием в течение 270 дней.

Добавим, что срок льготного растаможивания автомобилей на европейской регистрации в Украине завершился 11 ноября.