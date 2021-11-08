Таможенный коллапс: владельцы "евроблях" столкнулись с непредвиденными расходами

До завершения льготного растаможивания остается три дня.

Владельцы автомобилей на европейской регистрации столкнулись с непредвиденными расходами во время льготного ремошения "евроблях".

Об этом сообщает UBR.

Отмечается, что это произошло из-за огромных очередей в официальных центрах сертификации. Все дело в том, что водителям "евроблях" съездить в центры сертификации, а значит и потратиться придется дважды: сначала на справку, потом — на сертификацию. Причина – в длинных очередях и желании быстрее растаможиться, чтобы без штрафов.

Автомобилисты, чтобы успеть растаможиться в срок, сначала оформляют справки стоимостью в тысячу гривен. А позже, когда ситуация стабилизируется, должны потратиться и на сам сертификат соответствия: только при его наличии можно будет поставить машину на учет. И тот, и второй документ в Киеве выдают в специальных аккредитованных лабораториях, которые переполнены.

Эксперты говорят, что таких точек хоть и много, но "евроблях" все равно больше. И поскольку спрос на растаможку сейчас увеличился почти втрое из-за окончания срока действия льготного закона для них – образовался коллапс.

Справку берут как "экстренный" вариант – вместо сертификата – сугубо для таможни, поскольку обязательно требуют подтверждения о евростандарте авто. Только при его наличии водитель "евробляхи" сможет осуществить растаможку. В среде "евроблехеров" уже говорят о том, что подобный документ больше расценивается ими как "сбор денег", чем необходимость. Но чтобы не платить штрафы – готовы тратиться. Спрос на справки возник из-за того, что пройти полноценную сертификацию в период ажиотажа они просто не успевают.

В то же время, даже при наличии справки, сертификат соответствия водителю впоследствии также нужно будет оформлять. Но уже для того, чтобы стать на учет в МРЭО. А на самой процедуре обязательно уже должно присутствовать и транспортное средство: его изучают, фотографируют, производят замеры и т.д.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

Добавим, что льготное растаможивание автомобилей на европейской регистрации завершается 11 ноября.

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