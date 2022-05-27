Таможня не дает вывезти сотни автомобилей из одесских портов

В начале мая Кабмин принял распоряжение, согласно которому ввозить автомобили можно только через три пункта пропуска. Порты Одесского региона, где остались сотни машин, в списки пунктов пропуска не попали.

Согласно Распоряжению Кабинета Министров Украины № 354-р от 03 мая 2022 года, ввозить автомобили с последующей растаможкой можно только через три пункта пропуска: Грушев и Устилуг на границе с Польшей (во Львовской и Волынской областях соответственно), а также Малый Березный на границе со Словакией (в Закарпатской области).

Таким образом, правительство пыталось уменьшить очереди на границе, разгрузив другие пункты пропуска для проезда грузов и гуманитарной помощи. Правда, вышло наоборот – очереди на указанных пунктах пропуска растянулись на несколько суток из-за слишком длительных бюрократических процедур, передает USM.

Также украинское правительство не учло порты Одесской области. До начала войны в Украине только на паромном комплексе порта Черноморск находились сотни автомобилей, которые ждали очереди на растаможку.

В начале мая на паромном комплексе оставалось около 200 автомобилей. И руководство таможни запретило растаможить их, ссылаясь на принятое Распоряжение №354-р. Такие действия фактически нарушают законодательство Украины – автомобили ввезены в Украину до 24 февраля, но получить их сейчас невозможно. Кроме того, получатели продолжают оплачивать хранение своих автомобилей. Пока автомобили нельзя даже временно оформить, чтобы перевезти их на другой таможенный пост.

Еще одна проблема – изменены транзитные пути следования авто. Так, Распоряжение создает новые сложности для импорта автомобилей в Украину. Суда, которые везли машины в Украину до войны, были вынуждены выгрузить автомобили в других странах. И автомобили оказались в румынских, болгарских, греческих и турецких портах. Самый удобный маршрут для доставки этих авто в Украину – через Румынию. Но на границе с Румынией в Одесской области не открыт ни один пункт пропуска. Выходит, что получателю нужно за свой счет "подвозить" автомобиль в Западную Украину — и только там уже ввозить в страну. Это также создает дополнительные расходы, оплачиваемые украинцами.

Как будет решаться этот вопрос – неизвестно. Есть вероятность, что обращение к правительству окажет влияние на решение о запрете, и тогда вопрос с автомобилями в портах решится. Однако на сегодня украинцы вынуждены принимать новые условия, не совсем обоснованные, и даже ненужные.

Читайте также:

Польские лесники передали партию внедорожников для ВСУ

В Украине существенно изменится процесс подготовки водителей: что известно

В Украине незаконная езда на мопеде или скутере может привести к безумному штрафу: что известно