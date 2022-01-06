Только благодаря одному виду: в Украине существенно увеличился объем автопроизводства

Остальные сегменты улучшения не показали.

В Украине по итогам декабря 2021 года серьезно увеличился объем автопроизводства.

Как сообщает "Укравтопром", в прошлом месяце с конвейеров сошло 620 единиц транспортных средств. Отмечается, что по сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране увеличился на 19%, а по отношению к предыдущему месяцу – на 17%.

Отмечается, что положительная динамика была сформирована только выпуском легковых автомобилей. Если относительно предыдущего месяца сборка легковых автомобилей увеличилась на 21%, то сравнение с показателем декабря 2020 года на 23% и составило 550 единиц.

Относительно выпуска коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, переставшего раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года), был продублирован результат декабря 2020 года – шесть экземпляров , а это на 40% меньше, чем в ноябре 2021 года.

Производители автобусов за месяц изготовили 64 машины, это на 3% меньше, чем в ноябре и почти на 9% меньше декабрьского результата 2020 года. Всего в прошлом году в Украине было собрано 8 153 единицы автотранспортных средств или на 65% больше, чем в 2020-м. Легковых автомобилей – 7 342 (+75%), коммерческих – 43 (-16%), автобусов – 768 (+10%).

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