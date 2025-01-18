ТОП 6 автомобильных аксессуаров, которые могут быть опасными для водителя и создать ДТП

Некоторые из устройств для автомобиля могут отвлечься от дороги и создать опасность.

Аксессуары для автомобиля могут представлять опасность, поскольку отвлекают водителя от дороги. Производители обычно не рекомендуют устанавливать дополнительные устройства самостоятельно, поскольку они могут не соответствовать стандартам безопасности.

Об этом пишет Avtopilot.

Затемненные окна

Тонировка окон может выглядеть стильно, но значительно ограничивает видимость для водителя. Это создает опасность на дороге, особенно в темное время суток или во время дождя.

Необычные сигналы

Замена стандартного клаксона на музыкальный сигнал может привести к путанице среди других водителей, что увеличивает вероятность ошибок и аварий.

Просмотр экранов во время движения

Портативные телевизоры позволяют водителю развлекаться, когда автомобиль стоит, но их использование при движении отвлекает от дороги и увеличивает риск ДТП.

Зависимость от навигаторов

GPS-навигаторы могут помочь в ориентации на дороге, но частое отвлечение на экран во время движения опасно. Водители могут не заметить изменения ситуации или препятствий.

Опасные массажные устройства

Массажные накладки на сиденье могут создать проблемы во время аварии, ведь водитель может ускользнуть из-под ремня безопасности, что повышает вероятность серьезных травм.

Аксессуары на зеркале

Талисманы, брелоки и другие подвески на зеркале заднего вида могут отвлекать водительское внимание, особенно когда они двигаются во время езды, что создает дополнительные опасности на дороге.

Напомним, ранее мы публиковали список подержанных автомобилей, которые эксперты не советуют покупать.

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