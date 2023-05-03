Топ 8 факторов которые нужно учитывать при выборе лака для автомобиля?

Выбор лака для автомобиля может быть довольно сложным процессом, поскольку на рынке представлено множество вариантов.

Хороший лак для авто должен не только защищать кузов от внешних факторов, но и придавать ему привлекательный внешний вид. В данной статье мы рассмотрим топ 8 факторов, которые необходимо учитывать при выборе лака для автомобиля.

Как выбрать лак для авто?

1. Вид лака по основе

Существует несколько видов лаков для автомобилей, включая акриловые, уретановые, алкидные и другие. Каждый вид лака имеет свои преимущества и недостатки. Например, акриловые лаки отличаются хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и быстрым временем высыхания, но они менее прочные, чем другие виды лака. Уретановые лаки более прочные и долговечные, но требуют более длительного времени для высыхания.

2. Оттенок

При выборе лака для автомобиля также важно учитывать оттенок. Лак должен соответствовать цвету кузова автомобиля, чтобы он не отличался от остальной поверхности, будет не очень приятно если на белый автомобиль будет нанесён лак с жёлтым или серым оттенком. Если вы не уверены в правильном выборе оттенка, лучше обратиться к профессионалам, чтобы избежать ошибок.

3. Уровень блеска.

Блеск лака может быть глянцевым, матовым или полуматовым. Выбор зависит от личных предпочтений, но также нужно учитывать, что глянцевый лак может выглядеть более привлекательно, но его поверхность более склонна к появлению царапин, а матовый лак скрывает мелкие дефекты кузова и менее склонен к появлению царапин. Конечно, лак по уровню блеска должен соответствовать вашему авто.

4. Прозрачность.

Прозрачность лака также важна при выборе лака для автомобиля. Прозрачный лак используется для защиты краски и создания блеска. Он не должен содержать никаких пигментов и должен быть прозрачным. При выборе прозрачного лака необходимо обращать внимание на его прозрачность и степень блеска.

5. Вид поверхности

Как мы уже упоминали, тип поверхности автомобиля может влиять на выбор лака. Например, некоторые лаки могут быть лучше для металлических поверхностей, а другие для пластиковых. Если вы не уверены, какой тип поверхности имеет ваш автомобиль, обратитесь к инструкции производителя. Для пластиковых поверхностей рекомендуется использовать лак с пластификатором.

6. Способ нанесения.

Способ нанесения лака для автомобиля также является важным фактором при выборе. Существует несколько способов нанесения лака, включая краскопульт, баллончик, кисточку, или ролик .

7. Устойчивость к царапинам (износостойкость)

Лак для автомобиля должен быть устойчивым к царапинам и повреждениям, чтобы он мог защитить кузов автомобиля от механических воздействий.

8. Стойкость лака к внешним воздействиям.

Каждый день автомобиль подвергается воздействию солнца, дождя, снега, соли на дорогах и других внешних факторов. Лак должен быть стойким к этим воздействиям, чтобы сохранить свой блеск и качество в течение многих лет.