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Топ подержанных импортных авто до 5 лет, которые чаще всего выбирают украинцы

Топ подержанных импортных авто до 5 лет, которые чаще всего выбирают украинцы

Tesla Model Y / Фото: Associated Press

Среди импортируемых авто в возрасте до 5 лет уверенно лидируют электромобили и гибриды.

В январе украинцы приобрели 3 300 подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, импортированных из-за рубежа.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В январе свою первую регистрацию в Украине прошли 14 тыс. б/у легковушек. Автомобили в возрасте до 5 лет составили 24% от общего количества.

Какие автомобили были самыми популярными?

В структуре импорта самую большую долю заняли электромобили – 48%. Другие типы горючего распределились следующим образом:

  • бензиновые авто – 34%,
  • гибридные – 9%,
  • дизельные – 7%,
  • авто с ГБО – 2%.

Топ 10 самых популярных моделей среди подержанных авто до 5 лет

  • Tesla Model Y – 341 ед.
  • Tesla Model 3 – 179 ед.
  • Mazda CX-5 – 96 ед.
  • Nissan Rogue – 96 ед.
  • KIA Niro – 96 ед.
  • Audi E-Tron Sportback – 87 ед.
  • Hyundai Kona – 84 ед.
  • Chevrolet Bolt – 73 ед.
  • Jeep Compass – 70 ед.
  • Audi Q5 – 68 ед.

Как видно из статистики, электромобили и гибриды уверенно лидируют среди импортируемых авто в возрасте до 5 лет.

Напомним, ранее сообщалось о топ 5 самых дешевых новых автомобилях в Украине на начало 2025 года.

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