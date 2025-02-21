Топ подержанных импортных авто до 5 лет, которые чаще всего выбирают украинцы

Среди импортируемых авто в возрасте до 5 лет уверенно лидируют электромобили и гибриды.
В январе украинцы приобрели 3 300 подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, импортированных из-за рубежа.
Об этом сообщает "Укравтопром".
В январе свою первую регистрацию в Украине прошли 14 тыс. б/у легковушек. Автомобили в возрасте до 5 лет составили 24% от общего количества.
Какие автомобили были самыми популярными?
В структуре импорта самую большую долю заняли электромобили – 48%. Другие типы горючего распределились следующим образом:
- бензиновые авто – 34%,
- гибридные – 9%,
- дизельные – 7%,
- авто с ГБО – 2%.
Топ 10 самых популярных моделей среди подержанных авто до 5 лет
- Tesla Model Y – 341 ед.
- Tesla Model 3 – 179 ед.
- Mazda CX-5 – 96 ед.
- Nissan Rogue – 96 ед.
- KIA Niro – 96 ед.
- Audi E-Tron Sportback – 87 ед.
- Hyundai Kona – 84 ед.
- Chevrolet Bolt – 73 ед.
- Jeep Compass – 70 ед.
- Audi Q5 – 68 ед.
Как видно из статистики, электромобили и гибриды уверенно лидируют среди импортируемых авто в возрасте до 5 лет.
Напомним, ранее сообщалось о топ 5 самых дешевых новых автомобилях в Украине на начало 2025 года.
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