Топ подержанных импортных авто до 5 лет, которые чаще всего выбирают украинцы

Среди импортируемых авто в возрасте до 5 лет уверенно лидируют электромобили и гибриды.

В январе украинцы приобрели 3 300 подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, импортированных из-за рубежа.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В январе свою первую регистрацию в Украине прошли 14 тыс. б/у легковушек. Автомобили в возрасте до 5 лет составили 24% от общего количества.

Какие автомобили были самыми популярными?

В структуре импорта самую большую долю заняли электромобили – 48%. Другие типы горючего распределились следующим образом:

бензиновые авто – 34%,

гибридные – 9%,

дизельные – 7%,

авто с ГБО – 2%.

Топ 10 самых популярных моделей среди подержанных авто до 5 лет

Tesla Model Y – 341 ед.

Tesla Model 3 – 179 ед.

Mazda CX-5 – 96 ед.

Nissan Rogue – 96 ед.

KIA Niro – 96 ед.

Audi E-Tron Sportback – 87 ед.

Hyundai Kona – 84 ед.

Chevrolet Bolt – 73 ед.

Jeep Compass – 70 ед.

Audi Q5 – 68 ед.

Как видно из статистики, электромобили и гибриды уверенно лидируют среди импортируемых авто в возрасте до 5 лет.

Напомним, ранее сообщалось о топ 5 самых дешевых новых автомобилях в Украине на начало 2025 года.