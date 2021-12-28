Автомобилисты создали яркую новогоднюю елку из машин в Киеве (видео)

Более 300 автомобилей приняли участие в перформансе.

Автолюбители собрали своих "железных коней" на паркинге одного из столичных ТРЦ для того, чтобы создать новогоднюю елку из авто.

Всего в интересном мероприятии приняли участие более 300 автомобилистов. Об этом сообщает телеграмм-группа "Типичный Киев".

Для того чтобы елка загорелась разными огоньками, водителям пришлось включить всю иллюминацию, которая только доступна в их автомобилях, а также дополнительно засветили фонарики на смартфонах.

Все желающие собрались не просто так – ведь именно там каждый желающий мог загадать желания и спеть новогодние песни.

Конечно, елка была очень зрелищной, но реализовать такой проект не так-то просто. Каждый из водителей хоть и пытался следовать указаниям координаторов, но не у всех это получалось. Итак, сильные пробки на парковке немного пощекотали нервы некоторым автомобилистам.

Также подобную елку собрали и в Харькове, но там все немного масштабнее. В мероприятии приняло участие 1065 автомобилей. Водителям понадобилось 5 часов, чтобы сложить этот "карточный домик".

Напомним, как изменится в Украине жизнь водителей в 2022 году : техосмотр, штрафы, покупка авто.