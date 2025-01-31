Трещина на лобовом стекле авто: могут ли лишить водительских прав

Управление автомобилем с трещинами на лобовом стекле запрещено правилами дорожного движения. За это правоохранители выписывают штрафы.

Об этом пишет Wheel news.

В Украине водители все чаще получают штрафы за повреждение лобового стекла авто, особенно если трещина пришлась на зону работы стеклоочистителей. Полиция ссылается на первую часть статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф в размере 340 грн за первое нарушение и возможное лишение водительских прав на полгода в случае повторного правонарушения.

Юристы отмечают, что трещина на стекле не входит в список технических неисправностей, определенных законодательством. В то же время, правила дорожного движения запрещают эксплуатацию автомобиля с подобными дефектами, что дает основания для наложения штрафов. Водители могут оспорить такое решение в суде.

Чтобы избежать возможных санкций, водителям следует своевременно устранять трещины на стекле.

Напомним, с января в Украине водителей ожидают немало изменений, среди которых штрафы за отсутствие полиса "автоцивилки" и новые дорожные знаки.