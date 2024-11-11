Три нарушения – год без прав: в Раде рассматривают более жесткие штрафы для водителей

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12172, предусматривающий усиление ответственности для водителей-нарушителей правил дорожного движения.

Документ представлен группой народных депутатов во главе с главой Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергеем Ионушасом, сообщает Sud.ua.

Согласно законопроекту предлагается изменить штрафы для повторных нарушителей. За нарушение правил проезда пешеходных переходов, перекрестков и проезд на запрещающий сигнал светофора в течение года предусматривается штраф в размере 1020 гривен.

Особенно жесткие санкции ожидают злостных нарушителей. Если водитель в течение года дважды привлекался к ответственности за аналогичные нарушения, ему грозит штраф 2550 гривен и лишение прав на срок от шести месяцев до года. При этом законопроект исключает возможность ограничиться устным замечанием.

Полномочия по рассмотрению дел и вынесению постановлений будут иметь Национальная полиция и военная инспекция безопасности дорожного движения ВСП ВСУ. В случаях, предусматривающих лишение прав, решения будут приниматься судами.

Напомним, в Украине от 1 ноября изменились правила по ограничению скорости на дорогах. На тех участках дорог, где ранее разрешенная скорость была до 80 км/ч, дорожные знаки заменят новыми, которые будут ограничивать скорость до 50 км/ч.

Лишение прав за проезд на желтый: что думают водители о новом законопроекте?

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