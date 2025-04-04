Водитель пассажирского транспорта / © pixabay.com

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В Украине в дополнение к автоцивилке водители пассажирского транспорта обязаны также иметь индивидуальный страховой полис. В противном случае им грозят серьезные штрафы.

Об этом пишет Wheel News.

Наличие дополнительной страховки у водителей маршруток и автобусов проверяют инспекторы полиции и представители Укртрансбезопасности. Если у водителя не окажется индивидуального страхового полиса, ему грозит штраф до 17 тыс. грн.

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Как объяснили юристы, юридическую ответственность за отсутствие этого документа несет транспортное предприятие. Однако в большинстве случаев штрафы высчитывают из зарплаты виновного водителя.

Адвокаты советуют водителям иметь дополнительный полис во избежание финансовых потерь.

Напомним, в 2025 году в Украине вступил в силу новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто, из-за чего существенно выросли цены на автоцивилку.