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- Украина
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У некоторых водителей в Украине должна быть двойная страховка, иначе — штраф
Водители автобусов и маршруток должны позаботиться о дополнительном страховании во избежание штрафа.
В Украине в дополнение к автоцивилке водители пассажирского транспорта обязаны также иметь индивидуальный страховой полис. В противном случае им грозят серьезные штрафы.
Об этом пишет Wheel News.
Наличие дополнительной страховки у водителей маршруток и автобусов проверяют инспекторы полиции и представители Укртрансбезопасности. Если у водителя не окажется индивидуального страхового полиса, ему грозит штраф до 17 тыс. грн.
Как объяснили юристы, юридическую ответственность за отсутствие этого документа несет транспортное предприятие. Однако в большинстве случаев штрафы высчитывают из зарплаты виновного водителя.
Адвокаты советуют водителям иметь дополнительный полис во избежание финансовых потерь.
Напомним, в 2025 году в Украине вступил в силу новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто, из-за чего существенно выросли цены на автоцивилку.