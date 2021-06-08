Езда на авто: как изменились правила обучающего управления в Украине

Ранее обучать вождению мог любой водитель с действительным удостоверением водителя и стажем более 3 лет.

На сегодня в соответствии с п.п.24.5 ПДД учебная езда на дорогах разрешается только в присутствии специалиста по подготовке водителей.

Как известно, ранее обучать вождению мог любой водитель с действительным удостоверением водителя и стажем более 3 лет. Теперь же это имеют право делать только "специалисты по подготовке водителей" и только на специально оборудованных транспортных средствах.

Так, согласно статье 15 Закона “О дорожном движении” подготовка водителей осуществляются в аккредитованных заведениях специалистами, которые отвечают определенным квалификационным требованиям. Перечень требований к заведениям, квалификационные требования к специалистам определяются законом.

Анализ данных норм свидетельствует о том, что на сегодня обучение вождению может осуществляться исключительно квалифицированными специалистами из аккредитованных учреждений и исключает возможность такого обучения в частном (индивидуальном) порядке физическими лицами.

Но и этого недостаточно. Законом предусмотрено еще несколько особых условий. А именно "ученик" должен иметь соответствующую медицинскую справку (п. п. 24.1 ПДД). Ему должно быть не менее 16 лет, а при обучении управлению мотоциклом или мопедом – 14 лет. При этом, он должен иметь с собой документ в подтверждение этого возраста (п.п.24.2 ПДД).

В то же время транспортные средства (за исключением мотоциклов, мопедов и квадроциклов), на которых проводится обучение, должны иметь опознавательные знаки “Учебный”, а также должны быть оборудованы дополнительными педалями сцепления, акселератора (в случае, когда конструкция предусматривает) и торможения, зеркалами заднего вида для специалиста по подготовке водителей (п.п.24.2 ПДД).

То есть закон предусматривает проведение обучения вождению только на специальном автомобиле, который оборудован в соответствии с указанными выше правилами. Когда при обучении в индивидуальном порядке, достаточно было установить лишь знак “Учебный”. То есть даже специалист по подготовке водителей не может проводить обучение лиц, которые не соответствуют указанным выше критериям, то есть не имеют соответствующей справки, возраста и документа в подтверждение возраста. Также он не может проводить обучение на любом автомобиле, который не оборудован специально для таких учений.

В соответствии с п. 2.9. г ПДД запрещается передавать управление транспортным средством лицам, не имеющим при себе водительского удостоверения, если это не касается обучения вождению в соответствии с требованиями раздела 24 настоящих Правил.

Согласно ч. 2 ст. 126 Куоап "управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, влечет за собой наложение штрафа в размере 3 400 грн. Ответственность не касается лиц, которые в установленном порядке учатся вождению транспортного средства.

Таким образом, на сегодня законом запрещено обучать вождению в индивидуальном (частном) порядке, а также запрещено обучать в неспециализированных автомобилях.

В случае если обучение вождению осуществляет лицо, которое имеет стаж вождения 3 года и соответствующую категорию водителя, однако не является специалистом по подготовке водителей и осуществляет обучение детей с нарушением предусмотренного порядка, то и “учитель” и “ученик” могут получить штраф по 3 400 грн каждый.

В таком случае “ученик” несет ответственность за управление без удостоверения водителя соответствующей категории, а “учитель” несет ответственность за передачу права управления лицу, не имеющему права управления.

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