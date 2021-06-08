Украина заняла первое место в рейтинге как самая доступная страна для путешествий на авто

В процессе исследования было проанализировано 31 страну Европы по 6 категориям.

Украина возглавила рейтинг туристической поисковой системы как самая доступная страна для путешествий на авто.

Об этом сообщает Momondo.

Отмечается, что в процессе исследования было проанализировано 31 страну Европы по шести категориям: погода, безопасность и инфраструктура, цены, трафик и окружающая среда, прокат авто, природа и достопримечательности. В общем, рейтинг был составлен на основе 17 различных факторов.

Так, Украина заняла первое место в рейтинге стран с самыми доступными ценами. Оказалось, что в Украине доступные цены на топливо, жилье и парковку. В этой категории вслед за Украиной идет Литва, Россия, Польша и Румыния.

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Вместе с тем следует отметить, что наша страна имеет самый высокий показатель загруженности дорог — 44%. Для сравнения, наименьшим этот показатель у Португалии и Словении — по 17%. Также в Украине самый низкий показатель качества дорог — 2,4, тогда как самая лучшая по ним страна — Шейцария имеет 6,3 (где 1 — это низкая, а 7 высокая).

В общем, самой лучшей страной для автомобильной поездки в Европе стала Португалия, которая получила высокие оценки за качество дорог, привлекательность природы и количество достопримечательностей, а также цены на аренду авто и почти отсутствие пробок на дороге. Второй стала Испания. А третье место досталось Люксембургу благодаря его удивительной природе и достопримечательностям. Также там приемлемые цены на прокат авто, проживание и топливо, бесплатные дороги.

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