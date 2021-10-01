Украинцам дали важные советы, как не попасться на мошенников при покупке авто из США

Эти знания помогут сэкономить свои деньги, нервы и время.
В Украине за последние годы стала очень популярна покупка бывших в употреблении автомобилей из США. Однако нередки случаи, что этим занимаются мошенники.
Поэтому украинцы иногда вообще не получают авто, или оно приезжает сломанное, хотя обещали на ходу. На YouTube-канале Bihus.Info дали несколько советов, которые стоит знать перед покупкой американской машины.
При покупке автомобиля из США не стоит вестись на очень дешевые предложения. Часто такие модели могут оказатся побитыми и поломанными, из-за чего придется потратить на них еще больше денег. Поэтому лучше посмотреть на аналогичные варианты на украинском рынке.
Также не советуют вестись на рекламу в интернете и блоггеров, которые советуют неизвестных посредников. Лучше найти человека или компанию, которая будет делать выкуп, через тех, кто имел положительный опыт и пользовался их услугами
Кроме того, поинтересуйтесь официальными документми о заграничной машине. Такую информацию можно приобрести через специальные сервисы. Они расскажут вам о состоянии авто, его пробеге, истории обслуживания и ДТП.
Стоит узнать и куда именно пойдут ваши деньги за машину. В идеале компания даст официальные реквизиты аукциона, на которые вы должны переслать деньги за автомобиль и комиссию. Это можно сделать и самому.
Ранее сообщалось, что бывшие в употреблении автомобили из-за рубежа стало невыгодно ввозить в Украину.