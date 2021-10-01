Украинцам дали важные советы, как не попасться на мошенников при покупке авто из США

Украинцам дали важные советы, как не попасться на мошенников при покупке авто из США

Эти знания помогут сэкономить свои деньги, нервы и время.

В Украине за последние годы стала очень популярна покупка бывших в употреблении автомобилей из США. Однако нередки случаи, что этим занимаются мошенники.

Поэтому украинцы иногда вообще не получают авто, или оно приезжает сломанное, хотя обещали на ходу. На YouTube-канале Bihus.Info дали несколько советов, которые стоит знать перед покупкой американской машины.

При покупке автомобиля из США не стоит вестись на очень дешевые предложения. Часто такие модели могут оказатся побитыми и поломанными, из-за чего придется потратить на них еще больше денег. Поэтому лучше посмотреть на аналогичные варианты на украинском рынке.

Также не советуют вестись на рекламу в интернете и блоггеров, которые советуют неизвестных посредников. Лучше найти человека или компанию, которая будет делать выкуп, через тех, кто имел положительный опыт и пользовался их услугами

Кроме того, поинтересуйтесь официальными документми о заграничной машине. Такую информацию можно приобрести через специальные сервисы. Они расскажут вам о состоянии авто, его пробеге, истории обслуживания и ДТП.

Стоит узнать и куда именно пойдут ваши деньги за машину. В идеале компания даст официальные реквизиты аукциона, на которые вы должны переслать деньги за автомобиль и комиссию. Это можно сделать и самому.

Ранее сообщалось, что бывшие в употреблении автомобили из-за рубежа стало невыгодно ввозить в Украину.

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