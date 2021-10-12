Украинцам объяснили, какие услуги можно получить в территориальных и региональных сервисных центрах МВД

Украинцам объяснили, какие услуги можно получить в территориальных и региональных сервисных центрах МВД

Граждане путают оба центра между собой, поэтому в ГСЦ рассказали о разнице между ними.

В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины объяснили, какие услуги можно получить в территориальных и региональных СЦ.

Об этом говорится на странице ГСЦ в Facebook.

В территориальный сервисный центр МВД обращаются, когда нужно сдать экзамен для получения права управления транспортным средством, обменять или вернуть национальное водительское удостоверение и получить международное водительское удостоверение.

Также читайте Главный сервисный центр МВД запустил новые онлайн-сервисы

Также в ТСЦ можно зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство, заказать справку о несудимости и получить другие справки.

В региональный сервисный центр обращаются, когда надо получить ДОПОГ-свидетельства о подготовке водителей, осуществить учет субъектов хозяйствования, занимающихся оптовой и розничной торговлей транспортными средствами и осуществить контроль за соответствием конструкции, комплектации и оборудования транспортных средств, номерных знаков нормам и стандартам.

Кроме того, туда можно обратиться, если необходимо осуществить контроль за подготовкой специалистов в учебных заведениях и провести аккредитацию заведений по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей и аттестации их специалистов.

Ранее сообщалось, что в Украине заработала возможность лично выбрать номерной знак через Сеть.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку