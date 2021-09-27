Украинцам разрешили оформлять перерегистрацию покупки и продажи авто в режиме онлайн

Украинцам разрешили оформлять перерегистрацию покупки и продажи авто в режиме онлайн

Тратить время на сервисные центры МВД теперь не нужно.

Тепер оформлять перерегистрацию покупки и продажи авто в Украине можно в режиме онлайн.

Это предусмотрено постановлением Кабмина, которое было принято 22 сентября. Соответствующая норма вступит в силу через шесть месяцев после опубликования этого решения, передает UBR.

Согласно пояснительной записке, украинцам таким образом упростят перерегистрацию транспортных средств по договору купли-продажи, которая сейчас происходит в сервисном центре МВД и занимает много времени.

Так, процедура оформления электронных документов на авто предусматривает следующее:

авторизацию продавца и покупателя в электронном кабинете водителя (реестр единой информационной системы МВД или Единственный госпортал электронных услуг);

заполнения договора в режиме онлайн;

подписание документа с помощью квалифицированной электронной подписи сторонами договора.

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Сведения о владельце транспорта и сам автомобиль автоматически проверят по реестрам и баз данных на отсутствие ограничений для продажи.

"В случае, если по результатам такой проверки будут установлены факты нахождения транспортного средства или физлица в розыске, наличия соответствующих ограничений или обязательств, договор не заключается", — говорится в тексте.

Ранее рассказывалось о том, что украинским автомобилистам расширят функционал "кабинета водителя".

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