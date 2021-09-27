Украинцам разрешили оформлять перерегистрацию покупки и продажи авто в режиме онлайн

Тратить время на сервисные центры МВД теперь не нужно.
Тепер оформлять перерегистрацию покупки и продажи авто в Украине можно в режиме онлайн.
Это предусмотрено постановлением Кабмина, которое было принято 22 сентября. Соответствующая норма вступит в силу через шесть месяцев после опубликования этого решения, передает UBR.
Согласно пояснительной записке, украинцам таким образом упростят перерегистрацию транспортных средств по договору купли-продажи, которая сейчас происходит в сервисном центре МВД и занимает много времени.
Так, процедура оформления электронных документов на авто предусматривает следующее:
- авторизацию продавца и покупателя в электронном кабинете водителя (реестр единой информационной системы МВД или Единственный госпортал электронных услуг);
- заполнения договора в режиме онлайн;
- подписание документа с помощью квалифицированной электронной подписи сторонами договора.
Сведения о владельце транспорта и сам автомобиль автоматически проверят по реестрам и баз данных на отсутствие ограничений для продажи.
"В случае, если по результатам такой проверки будут установлены факты нахождения транспортного средства или физлица в розыске, наличия соответствующих ограничений или обязательств, договор не заключается", — говорится в тексте.
Ранее рассказывалось о том, что украинским автомобилистам расширят функционал "кабинета водителя".