Украинцы массово переоборудывают автомобили на ГБО

С 1 января по 19 мая 2022 года в Украине зарегистрировали более 67 тысяч транспортных средств с установленным газобаллонным оборудованием.

С начала 2022 года в Украине зарегистрировали около 70 тысяч автомобилей , переоборудованных для работы на газу (ГБО). Всего зарегистрировано более 1,6 млн. таких транспортных средств.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД, передает УНН.

"Зарегистрированные транспортные средства с ГБО по состоянию на 10 мая 2022 года – 1 638 604", – говорится в сообщении.

Также, по данным Главного сервисного центра МВД, в Украине с 1 января по 19 мая этого года зарегистрировано 67 062 транспортных средства с установленным газобаллонным оборудованием.

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное горючее будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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