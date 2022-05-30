Украинцы начали активно отказываться от автомобильных номеров с буквенными знаками "Z" и "V"

Водители электрокаров в Украине отказываются от автономеров, имеющих обозначения "Z" и "V".

Как известно, именно эти буквы используют российские оккупационные войска в период полномасштабного вторжения в Украину.

Чтобы не иметь ничего общего с захватчиками, украинцы массово меняют "зеленые" номера на авто с буквами "Z" и "V". Об этом говорится в сюжете "Сніданку" на 1+1.

Как известно, недавно депутаты Верховной Рады приняли закон, согласно которому запретили символику, используемую российскими солдатами. К этому должны были бы иметь отношение и автономера, однако прямого запрета на их замену в случае наличия на них "Z" и "V" не поступало. Впрочем, украинцы решили сами отказаться от этих букв.

О деталях номерных знаков, которые имеют оккупационные обозначения, рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Евгений Моисеенко.

"Сейчас сделан тираж новых номерных знаков с буквами "Y". Это я говорю о номерных знаках, применяемых для электротранспорта. В настоящее время общее количество номерных знаков с буквами "Z" и "V" около 16 тысяч машин по всей Украине. Прямого запрета на их использование у человека нет.

Впрочем, мы предлагаем, если этого хочет человек, в добровольном порядке обратиться в сервисный центр и заменить их", — сказал Моисеенко.

Начальник Главного сервисного центра МВД также отметил, что заменить номерной знак, содержащий буквы "Z" и "V", могут владельцы индивидуального номера. Моисеенко отметил, что буква "Z" изначально означала "Zero emission" (нулевой выброс, прим.). Впрочем, после того, как эту букву осквернили российские окупанты, было принято решение внедрить "Y".

По словам Моисеенко, заменить номера с буквами "Z" и "V" можно в любом сервисном центре, ведь здесь используется принцип экстерриториальности. Стоимость данной услуги составляет около 700 грн. С собой, чтобы заменить номер, человек должен иметь: паспорт с отметкой о месте регистрации/ID-карта и справка о месте жительства, свидетельство регистрации транспортного средства и, собственно, саму машину. Он также отметил, что заменить номерные знаки можно только физически, ведь электронная очередь возобновится через три недели.

Z и V – под запретом: обязательно ли менять автономера, если там есть такие буквы

Читайте также:

Для водителей могут усилить ответственность за нарушение ПДД во время военного положения: что известно

Какие водители и на какой период могут пересекать границу: правительство дало разъяснение

Правительство вернет госрегулирование цен на топливо: когда это произойдет